Wall St recua com expectativa de cautela no Fed após dados de emprego nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira, com os investidores esperando que o Federal Reserve adote uma postura mais cautelosa em relação à taxa de juros após os mais recentes dados sobre empregos.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a economia dos Estados Unidos criou 143.000 vagas de emprego em janeiro, em comparação com um aumento de 170.000 esperado pelos economistas.

Já a taxa de desemprego caiu para 4%, em comparação com as expectativas de que ficaria inalterada em 4,1%, enquanto a economia criou 598.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente.

"É o suficiente para manter o Fed nas margens, mas também para colocar uma semente de dúvida sobre a força econômica na mente dos investidores", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"Não acho que seja uma impressão negativa, mas também não acho que seja uma impressão de grande risco.

Os operadores de contratos futuros da taxa de juros continuam apostando que o Fed reduzirá os juros em junho.

O Dow Jones caía 0,27%, a 44.625,60 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,28%, a 6.066,59 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,57%, a 19.679,45 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor de consumo discricionário liderando as perdas com uma queda de 1,4%.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)