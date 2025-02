"Volte de onde você veio": reality-show britânico transforma participantes em migrantes que chegam à Europa de barco

O programa "Go back to where you came from", que estreou no início de fevereiro na Channel 4 da TV britânica, é a adaptação de um reality-show australiano e divide opiniões.

Émeline Vin, correspondente da RFI em Londres

Os seis participantes são britânicos e alguns deles são contra a imigração. Eles foram enviados para a Síria e a Somália e devem voltar para a Europa da mesma maneira que os migrantes que fazem a travessia para chegar ao Reino Unido.

"Eu gostaria que a Marinha Real colocasse minas ao longo da costa e explodisse os barcos ilegais. Eles são ratos. Eles continuarão a vir se a gente deixar. Estamos sendo invadidos!", diz Dave, um dos participantes, sem esconder sua indignação.

Os seis britânicos passaram um mês na Síria e na Somália, acompanhados por ex-soldados e usando coletes à prova de balas. O objetivo do programa é vivenciar - ou quase - a vida cotidiana dos migrantes que buscam asilo no Reino Unido.

"A Inglaterra vai acabar assim. Como eles poderiam cuidar de nossos jardins quando vemos o estado dos jardins deles? Por que você não limpa as ruas? Há lixo em todos os lugares! ", diz outro participante, um motorista de caminhão, sobre Mogadíscio.

"Por que você tem filhos se não tem dinheiro?" pergunta Jess. "Ela foi forçada a se casar aos treze anos", explica um voluntário.

"É realmente traumático"

O primeiro episódio bastou para mudar a opinião de Dave, o chef de cozinha enviado a Raqqa, até então favorável à utilização de bombas no Canal da Mancha para impedir a chegada dos migrantes. "Por que ninguém vem ajudá-los? Todo mundo precisa ver isso. Na verdade, não, porque é realmente traumático."

Show sensacionalista? Ou uma nova abordagem para aumentar a conscientização das pessoas? As ONGs estão divididas. A série deve terminar com uma travessia do Canal a bordo de um barco improvisado.