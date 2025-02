Você escova os dentes do jeito certo? Especialistas ensinam

Se você escova os dentes todos os dias, ótimo. Mas saiba que só fazer isso não garante que você esteja fazendo um bem à sua boca ou ao seu corpo —é preciso também saber usar a escova do jeito certo.

Por ser um hábito mantido desde a infância, algumas manias incorretas podem prevalecer até a vida adulta. Escovar muito rápido, com muita força ou até se esquecer dos dentes de trás são erros muito comuns e que podem fazer mal à gengiva e aos dentes.

Segundo a dentista Luciana Vianna Scaff, para saber qual o melhor jeito de escovar os dentes é importante entender o conceito de faxina bucal. "A placa bacteriana ou biofilme se deposita sobre a superfície dos dentes noite e dia, e precisamos removê-la da melhor forma possível, limpando toda a superfície do dente em todas as suas faces", explica.

Como é o jeito certo?

Imagem: Getty Images

Entre o dente e a gengiva existe o sulco gengival. É nele onde se deposita um número maior de micro-organismos, que ficam "escondidos" da escova dental. Isso quer dizer que você precisa colocar as cerdas no sulco e "varrer" para fora, ou seja, na arcada inferior para cima e na superior para baixo, para conseguir remover melhor esse depósito de germes. Nas áreas entre os dentes (interdentais), use o fio dental, colocando-o no sulco e limpando bem a região.

Além disso, o ideal é que só a escovação dure um mínimo de, aproximadamente, três minutos. E dedique-se ainda mais na limpeza noturna. "A escovação antes de dormir deve ser a mais caprichada, porque durante o sono o fluxo salivar diminui, facilitando a ação bacteriana", diz Fábio Bibancos, dentista pela Unesp e especialista em ortodontia e odontopediatria.

Na hora de escovar, siga estes passos

Comece pela lateral externa dos dentes de trás, fazendo movimentos circulares e sem muita pressão, para não causar retrações na gengiva. É importante que você não se limite a escovar apenas o meio dos dentes, mas que atinja também a linha da gengiva, massageando levemente. Depois, passe para a parte externa dos dentes da frente, também fazendo movimentos circulares que atinjam os dentes e a linha da gengiva. Agora é hora de passar para as superfícies de mastigação, ou seja, a parte "plana" dos seus dentes de trás. Faça movimentos de vai e vem com a escova. Na parte interna dos dentes de trás, continue nos movimentos circulares e, ao passar para os dentes da frente, use a ponta da escova para conseguir limpá-los. Por último, escove a língua, para remover os resíduos de alimentos e eliminar as bactérias que causam o mau hálito.

Qual o tipo de escova ideal?

Algumas pessoas preferem as com cerdas médias, pois têm a impressão de que as escovas macias não limpam bem os dentes. Porém, a melhor escova tem cerdas macias, retas e cabeça pequena, pois alcança as regiões mais difíceis, como os dentes posteriores, e evita o trauma na mucosa ao redor dos dentes.

Quantas vezes por dia preciso escovar meus dentes?

Duas vezes por dia, de manhã e à noite, já é suficiente. Mas o ideal mesmo é também usar a escova após qualquer refeição. Só espere uns 30 minutos após comer para fazer isso. "Esse é o tempo necessário para que a saliva possa agir e neutralizar a acidez dos alimentos e das bebidas", explica Bibancos.

Sucos cítricos (limão, laranja, abacaxi), café, alguns molhos, temperos como vinagre têm um pH inferior a 5, ou seja, são muito ácidos. Se você escovar os dentes enquanto essa acidez ainda estiver presente nos dentes, essa "agressão química" contribui para um desgaste maior do esmalte (perda de estrutura dental), podendo causar erosões nos dentes.

*Com informações de reportagem publicada em 15/04/2019