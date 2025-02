Vídeo mostra queda e explosão de avião de pequeno porte em avenida de SP

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo mostra o momento em que um avião de pequeno porte cai na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. Duas pessoas morreram.

O que aconteceu

Aeronave caiu por volta das 7h20, na altura do condomínio Jardim das Perdizes. Ela havia decolado do aeroporto Campo de Marte, a 5 km do local do acidente, e iria para Porto Alegre.

Avião bateu na traseira de um ônibus e causou explosão. O avião derrubou árvores, placas de trânsito e derrapou na avenida ao tentar fazer um pouso de emergência, por volta das 7h18.

Ônibus seguia sentido bairro e tinha poucos passageiros, contaram testemunhas. Ele estava parado em um ponto fazendo o embarque e desembarque de passageiros. Segundo apuração inicial, estavam no ônibus o motorista, cobrador e mais duas pessoas. O ônibus fazia a linha 8500 (Terminal Pirituba-Metrô Barra Funda).

Dois corpos carbonizados foram encontrados nos destroços do avião e pelo menos seis pessoas ficaram feridas, segundo a polícia e os bombeiros. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Cinco pessoas que estavam no ponto ou dentro do ônibus também ficaram feridas.

O motorista do ônibus passa bem, mas foi socorrido para tratar do estado emocional. Segundo o médico Kleber Santos, ele está em estado de choque.

A aeronave tinha capacidade para levar oito pessoas, incluindo o piloto. O avião está registrado em nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda. Um dos sócios da empresa era Márcio Louzada Carpena, que chegou a postar imagens do avião em seu Instagram minutos antes da queda.



Passageira relata susto com acidente: 'Desesperamos quando vimos o fogo'

Yasmin Dias, 20, disse que não foi possível perceber a queda até que o fogo começasse. A auxiliar operacional estava sentada depois da porta central do ônibus. "A gente tava andando até o caminho inteiro comum, normal. Quando o avião tava caindo, ninguém viu nada, a gente só continuou seguindo", relatou.

"Quando avião caiu no chão, exatamente atrás do nosso ônibus, o impacto foi muito forte, então o ônibus foi para frente com tudo. O motorista ainda freou o ônibus para entender o que tava acontecendo porque ninguém sabia até então que era um avião", disse.

O motorista achou que era uma placa que tinha caído, ou um carro que tivesse batido, mas só quando a gente saiu que vimos que era um avião. A gente só começou a se desesperar porque quando teve o impacto e o ônibus parou, a gente olhou para trás e viu o fogo do avião. Aí foi que começou mesmo o desespero das pessoas, achando que o ônibus tava pegando fogo. E aí todo mundo começou a gritar 'abre a porta', só que a gente parou em um lugar do ônibus, na parte central, que tinha uma grade do lado e não dava para abrir a porta

Yasmin Dias

Outra testemunha que presenciou o acidente relatou que o piloto tentou pousar a aeronave. Segundo o personal trainer Adriano Molina, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira do ônibus e explodir. Ele disse que viu alguns passageiros saindo do ônibus pela porta da frente.

FAB diz que investigadores do Cenipa foram acionados para o local. "Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz a nota.