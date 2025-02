Veja imagens de queda de avião na zona oeste de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7), na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da cidade de São Paulo. Um empresário gaúcho e o piloto morreram na queda, e seis pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

Acidente ocorreu por volta das 7h20, na altura do Jardim das Perdizes. Durante a queda, ele arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros.

Passageiro era o dono da aeronave, o empresário e advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. A morte dele foi confirmada pela OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul). A identidade do piloto, Gustavo Medeiros, foi confirmada ao UOL por um amigo e sócio de Márcio.

Imagem de câmera mostra momento em que avião caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. Acidente ocorreu na manhã desta sexta (7) Imagem: Imagem obtida pelo UOL

Imagem aérea mostra fumaça após avião, que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, explodir Imagem: UOL

Fuselagem de avião que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, em canteiro da via Imagem: Antoine Morel/UOL

Destroços de avião de pequeno porte que caiu na Barra Funda, em São Paulo Imagem: Werther Santana - 7.fev.2025/Estadão Conteúdo

Destroços de avião que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta (7), em frente a ponto de ônibus; a traseira de um ônibus foi atingida no acidente Imagem: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

Bombeiros carregam corpo removido de avião, que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta (7) Imagem: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Destroços do avião que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7) Imagem: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Uma pessoa que estava no ônibus ficou ferida, além de um motorista, que teve um corte na cabeça.

Incêndio causado após queda de avião na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, nesta sexta (7) Imagem: Fabiano Morales, cedida ao UOL

Traseira do ônibus atingido por avião, que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta (7) Imagem: Imagem obtida pelo UOL

Detalhe da traseira de ônibus atingido por avião, que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na manhã desta sexta (7) Imagem: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Ônibus atingido na traseira por avião que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da cidade de São Paulo Imagem: Lorena Barros/UOL

Região próximo à avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, onde avião caiu na manhã desta sexta-feira (7) Imagem: Lorena Barros/UOL

Avião arrastou árvores da Marquês de São Vicente ao tentar pousar Imagem: Antoine Morel/UOL

Avião saiu do aeroporto Campo de Marte, a 5 km do local do acidente, e iria para Porto Alegre. A aeronave de matrícula PSFEM tinha capacidade para oito pessoas.

Bombeiros no local da queda de avião na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7) Imagem: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Avenida está interditada. Os ônibus foram desviados para a rua Joseph Nigri.

Placa derrubada após queda de avião na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta (7) Imagem: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress