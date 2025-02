UE deve lançar compra conjunta de hidrogênio em setembro

Por Eric Onstad e Kate Abnett

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia lançará sua plataforma de compras conjuntas para recursos críticos com compra de hidrogênio em setembro, disseram três fontes da UE à Reuters.

As compras de minerais críticos virão em seguida, possivelmente no terceiro trimestre, enquanto a de gás será a última, sem prazo definido, disseram as três fontes, que não quiseram ser identificadas.

O bloco quer agrupar os pedidos de compra para dar aos participantes mais poder de influência para conseguir melhores negócios em minerais críticos, essenciais para a transição verde, que são negociados em mercados escassos e dominados pela China.

A ideia surgiu de um mecanismo existente para a compra conjunta de gás natural, o AggregateEU, que foi lançado durante a crise energética em 2022.

O AggregateEU será encerrado no final de março, e a nova plataforma tomará seu lugar, acrescentaram as fontes.

No AggregateEU, os Estados membros eram obrigados a trazer determinados volumes de demanda de gás para a plataforma. Em contrapartida, o novo mecanismo de compra conjunta será voluntário, disseram as fontes.

Não está claro quanto gás foi comprado pela AggregateEU, já que as empresas não são obrigadas a informar isso à Comissão Europeia.

Uma das fontes disse que o objetivo da nova plataforma era fornecer todas as informações necessárias para facilitar uma negociação.

"Não planejamos intervir e substituir os mercados", disse a fonte. "Estamos tentando ser a interface, fornecendo uma ferramenta que realmente apoiaria o mercado."

(Reportagem de Eric Onstad e Kate Abnett)