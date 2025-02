Quando trem de SP a Campinas começa a funcionar? Tarifa prevista é de R$ 50

Do UOL, em São Paulo

Já está definida a data de início das obras e da operação do novo trem que ligará a capital paulista à cidade de Campinas, no interior de São Paulo, o TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte.

Qual é o cronograma?

Maio de 2026: previsão para início das obras do TIC Eixo Norte. A data está prevista no contrato assinado pela TIC Trens (Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos), empresa que venceu o leilão de concessão e é responsável pela implantação do transporte.



Maio de 2031: previsão para início da operação. O TIC ligará um novo terminal ferroviário de Campinas (que ainda será construído) à estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital.

Caminho entre Campinas e São Paulo terá apenas uma parada

TIC terá 101 quilômetros de extensão. Segundo a concessionária, será o primeiro trem de média velocidade no Brasil, funcionando de forma expressa entre Campinas e São Paulo, com apenas uma parada em Jundiaí.

Trens poderão alcançar até 140 km/h. A capacidade será de até 860 passageiros por viagem durante 1h04 de trajeto.

Tarifa média do TIC é estimada em R$ 50. A previsão é que o TIC Eixo Norte tenha um investimento total de R$ 14,2 bilhões.

Outro trem, o TIM, ligará Campinas e Jundiaí

Maio de 2026: previsão para o começo das obras do TIM (Trem Intermetropolitano), que conectará Campinas e Jundiaí. A construção do trem intermetropolitano também será de responsabilidade da TIC Trens, vencedora do leilão de concessão em 2024. Além de implementar o TIC, o TIM, a TIC Trens obteve a concessão da linha 7-Rubi, atualmente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Maio de 2029: previsão para inauguração do TIM. O trem terá com 44 quilômetros de extensão e terá paradas estratégicas nas cidades de Louveira, Vinhedo e Valinhos. A capacidade será de 2.048 passageiros. O tempo estimado do trajeto é de 33 minutos.

Passagem do TIM deve custar R$ 14,05. O dado é baseado em uma estimativa divulgada pela SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) do governo estadual.

TIC Trens será a responsável por gerir a operação, manutenção, modernização e exploração das receitas geradas pelos três transportes. O prazo das concessões dos trens é de 30 anos, informou a agência de notícias do governo do estado.

Operação comercial da linha 7-Rubi

O início da operação comercial da linha 7-Rubi pela TIC Trens está previsto para 26 de novembro deste ano. O período também marca o começo do prazo efetivo de 30 anos da concessão. Atualmente, a linha 7-Rubi, que faz a ligação da capital paulista até Jundiaí, é operada pela CPTM.

Expectativa do governo estadual é gerar mais de 10 mil empregos com os três investimentos (TIC, TIM e operação da linha 7-Rubi). Ainda segundo a SPI, as atividades também beneficiarão 11 municípios e 15 milhões de pessoas das regiões atendidas pelos transportes.