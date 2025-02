'Piloto tentou pousar avião': o que dizem as testemunhas do acidente em SP

Uma testemunha da queda do avião em uma avenida de São Paulo diz que o piloto tentou fazer um pouso de emergência. A aeronave derrubou árvores e placas de trânsito antes de colidir com a traseira de um ônibus, por volta das 7h18.

O que aconteceu

Avião tentou pousar na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do parque Jardim das Perdizes. O personal trainer Adriano Molina contou ao UOL que o avião se arrastou pela pista até se chocar com a traseira do ônibus. O impacto causou uma explosão.

Mulher que estava no ônibus diz que só percebeu a queda após a batida. A auxiliar operacional Yasmin Dias, 20, estava sentada. "Quando o avião estava caindo, ninguém viu nada", relatou. "Quando caiu no chão, exatamente atrás do nosso ônibus, o impacto foi muito forte, então o ônibus foi para frente com tudo. O motorista ainda freou para entender o que estava acontecendo, porque ninguém sabia até então que era um avião."

O motorista achou que era uma placa que tinha caído ou um carro que tivesse batido, mas só quando saímos que vimos que era um avião. A gente só começou a se desesperar quando teve o impacto e o ônibus parou, a gente olhou para trás e viu o fogo do avião. Aí foi que começou mesmo o desespero das pessoas, achando que o ônibus estava pegando fogo. Todo mundo começou a gritar 'abre a porta', só que que tinha uma grade do lado e não dava para abrir a porta

Yasmin Dias

Yuri Fernando observa local do acidente na Marquês de São Vicente Imagem: Manuela Rached/UOL

Homem escapou do acidente por pouco. Yuri Fernando contou ao UOL que desceu no ponto de ônibus do acidente entre 7h15 e 7h20. "Foi o tempo de sair do ônibus. Sai andando e já escutei o estrondo. Fiquei com medo porque eu podia estar no ponto ainda".

Se eu tivesse chegado um pouquinho mais atrasado, tinha caído em cima de mim. Fiquei paralisado. É muito ruim imaginar que eu podia ter morrido. Foi por muito pouco.

Yuri Fernando, funcionário da área de manutenção de um dos prédios vizinhos do local do acidente

Moradora que corria na avenida confundiu barulho com acidente de trânsito. "Eu estava de fone quando ouvi um barulho muito alto. Achei que era um carro que tinha batido", contou Cristiane Matos.

Cristiane Matos, 45, lojista, mora perto do local da queda do avião Imagem: Manuela Rached/UOL

Na hora que bateu fez aquela bola de fogo. Parece que o fogo te puxa. Eu cai do lado da grama porque o impacto é muito forte. Nunca achei que fosse ver uma coisa dessa, é cena de filme.

Achei que ia morrer. Vou fazer 46 anos agora dia 13. É muito louco

Cristiane Matos, moradora da região

Uruguaio levava a filha para a escola quando viu a queda do avião, a cerca de 50 metros de distância. Javier Felder conta que viu a aeronave voando mais baixo do que o normal, aparentemente em busca de um lugar para pousar. "Assim que ele colidiu vi a parte de trás do avião, mas depois da explosão não sobrou mais nada".

Minha filha, que tem 10 anos, também estava muito assustada, chorando, pedindo para sairmos dali, perguntando sobre nossa casa, que também fica naquela região, e pedindo para que eu não a levasse para a escola ou para que a mãe fosse buscá-la mais cedo.

Javier Felder, empresário

Aeronave quase atingiu carros na via. Imagens mostram que o avião entra em alta velocidade em um dos cruzamentos da avenida, entre o fluxo de carros, mas não atinge nenhum veículo.

Motociclista ficou ferido após ser atingido por placa de trânsito. Ele foi atendido no local com ferimentos leves, disse o médico dos Bombeiros, Kléber Vitor Santos.

Passageiros do ônibus conseguiram sair. O veículo transportava cinco passageiros, além de cobrador e motorista, apurou o UOL. Uma idosa bateu a cabeça e sofreu um corte. A linha 8500/10 (Terminal Barra Funda/Pestava tinha com poucos passageiros porque seguia no sentido bairro.

O piloto e copiloto do avião não sobreviveram. O piloto foi identificado como Gustavo Medeiros e o copiloto era o empresário gaúcho Márcio Louzada Carpena, dono da aeronave. Carpena postou imagens do avião em seu Instagram minutos antes da queda.

O avião bateu em um ônibus Imagem: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), nesta fase são "utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação".

Pessoas que estavam no ônibus e no ponto ficaram feridas Imagem: Reprodução/TV Globo

A avenida Marquês de São Vicente foi interditada, sem previsão de liberação. Os ônibus foram desviados para a rua Joseph Nigri. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pede que as pessoas evitem circular pela região. Havia 73 km de lentidão na zona oeste por volta das 11h30 (horário de Brasília), mas chegou a registrar 105 km de lentidão às 9h.

Imagem: Arte/UOL

Vias adjacentes também foram interditadas, segundo motoristas. A entrada para a ponte Júlio de Mesquita Neto, pela marginal Tietê, está bloqueada. Dez linhas de ônibus estão operando com desvios (veja aqui as linhas e alternativas).

Uma coluna de fumaça pode ser vista da marginal Pinheiros. Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda.

Veja o trajeto feito pela aeronave: