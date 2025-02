Tarcísio e Nunes lamentam mortes em acidente com avião ocorrido na zona oeste de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentaram nas redes sociais a queda de um avião na Avenida Marquês de São Vicente, Na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. A tragédia deixou dois mortos - os ocupantes da aeronave - e sete feridos, que tiveram escoriações leves. Um ônibus, atingido pelos destroços da aeronave, pegou fogo.

"Infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes confirmadas do piloto e do copiloto da aeronave", escreveu Tarcísio.

"Lamento profundamente o acidente envolvendo a queda de uma aeronave de pequeno porte que atingiu um ônibus na avenida Marquês de São Vicente", afirmou Nunes.

Os dois mortos, que ficaram carbonizados, eram os ocupantes da aeronave, cujas identidades não foram divulgadas. Seis feridos estavam no ponto de ônibus - entre eles, uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou - os sete tiveram ferimentos leves e foram atendidos.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado.