Máximo de prazer: 7 sex toys que prometem estimular o ponto G

Especialistas em sexualidade dizem que o ponto G é uma das áreas femininas mais sensíveis ao toque. Ele fica a mais ou menos 3 cm da entrada da vagina, próximo à parede anterior, perto da bexiga. Bem estimulado, pode proporcionar um orgasmo intenso.

Existem diversos sex toys criados especialmente para ajudar a encontrar e ativar o ponto G: eles têm a curvatura específica para o estímulo ocorrer de modo confortável e alguns ainda têm outras funções acopladas.

O Guia de Compras UOL selecionou sete opções que prometem garantir muito prazer:

É recarregável e não precisa de pilhas;

Além de vibrador, também é estimulador de clitóris e mamilos;

Impermeável e macio ao toque.

Ponta curvada para atingir mais pontos de prazer;

Textura macia, de acordo com o fabricante;

12 cm de comprimento x 2,5 cm de diâmetro.

Oito velocidades e 20 modos de vibração;

Feito de silicone e recarregável;

A parte superior é flexível;

Promete ser silencioso.

Curvatura feita para tornar a penetração prazerosa;

10 modos potentes de vibração;

Feito com silicone.

Produzidas em PVC, dão aquele "up" à masturbação;

Com texturas que otimizam a exploração;

O uso de lubrificante à base de água torna a atividade mais agradável.

Feito de silicone macio;

Permite controle remoto via aplicativo de celular;

À prova d'água e silencioso.

*Com informações de matéria publicada em 06/02/2024.

