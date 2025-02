Seis anos depois da tragédia, 268ª vítima de Brumadinho é identificada

Seis anos após a tragédia do rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho, identificaram uma das três vítimas que permanecia desaparecida: Maria de Lurdes Bueno, 59.

O que aconteceu

Polícia Civil de Minas Gerais confirmou ontem (6) à noite a informação. Maria de Lurdes é a 268ª vítima encontrada.

Corpo de Bombeiros havia informado mais cedo que encontrou "segmentos de interesse" a cerca de 2 quilômetros de onde Maria estava no momento do desastre. A corporação informou que o fragmento de fêmur com prótese foi encontrado em uma área de buscas chamada "remanso 4".

Vítima passava férias na cidade com a família. Maria era corretora de imóveis e vivia em São José do Rio Pardo (SP). Estava em Brumadinho com o marido, Adriano Ribeiro, seus enteados (filhos de Adriano) Luiz e Camila Taliberti e a noiva de Luiz, Fernanda Damian de Almeida. A famíia estava hospedada na Pousada Nova Estância, que foi coberta pela lama. Todos morreram na tragédia.

Maria é a primeira vítima identificada em mais de dois anos. A última pessoa encontrada pelos Bombeiros foi Cristiane Antunes Campos, de 35 anos, funcionária da Vale que atuava como supervisora de mina. Ela foi identificada por exame de DNA em dezembro de 2022

Bombeiros trabalham no local em busca de vítimas há mais de 2 mil dias. O rompimento da barragem aconteceu em 25 de janeiro de 2019. Desde então, os militares operam no local com o apoio de 5 estações de busca, que começaram a funcionar em 22 de setembro de 2021 e ajudam a separar o material recolhido por máquinas entre partes maiores das menores.

Inteligência artificial é aliada nas buscas. Os bombeiros inspecionam visualmente tudo o que passa pelas esteiras e, desde o fim do ano passado, contam com a ajuda de inteligência artificial nesse processo.

Ainda restam dois desaparecidos. Das 270 vítimas da tragédia, os bombeiros ainda buscam por Nathália de Oliveira Porto Araújo, 25, que era estagiária da Vale e Tiago Tadeu Mendes da Silva, 34, engenheiro mecânico que trabalhava na mina há cerca de 20 dias.