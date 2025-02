Rússia retoma voos para região separatista da Geórgia pela 1ª vez em décadas

MOSCOU (Reuters) - A Rússia está retomando os voos de passageiros para a capital da Abecásia, região separatista da Geórgia, pela primeira vez em três décadas, informou a mídia estatal nesta sexta-feira.

Um primeiro voo de teste de Moscou para Sukhumi foi realizado nesta sexta-feira e espera-se que os voos regulares comecem em maio, informou a agência de notícias russa RIA.

O resort de Sukhumi, no Mar Negro, tem sido um dos locais de férias favoritos dos russos desde os tempos da União Soviética. Seu aeroporto foi fechado na década de 1990 durante uma guerra que viu a Abecásia se separar do controle da Geórgia, mas foi restaurado recentemente.

O voo de teste foi realizado por um avião pertencente à UVT Aero, uma companhia aérea privada russa, segundo dados do Flightradar.

A Rússia reconheceu a Abecásia e outra região separatista, a Ossétia do Sul, como Estados independentes em 2008, após derrotar a Geórgia em uma guerra de cinco dias. A Rússia mantém bases militares em ambas as regiões e apoia suas economias.

Com exceção de alguns países, todos continuam reconhecendo a Abecásia como território georgiano. Dezenas de milhares de georgianos étnicos foram expulsos da região durante a guerra que terminou em 1993.

A guerra afetou as relações entre a Rússia, que apoiou os separatistas da Abecásia, e a Geórgia. Os dois lados não têm laços diplomáticos formais, mas têm se aproximado nos últimos anos, à medida que as relações da Geórgia com o Ocidente se deterioraram.

Um porta-voz do governo da Geórgia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a retomada dos voos.

(Por Reuters)