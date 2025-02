Rui Costa afirma que governo aposta em supersafra para conter alta dos alimentos

São Paulo, 7 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta sexta-feira, 7, que o governo projeta uma redução nos preços dos alimentos ainda no primeiro semestre de 2025, impulsionada por uma colheita recorde prevista para o período. "Este ano, a expectativa é de uma supersafra. O clima está ajudando e, ao longo deste primeiro semestre, teremos a colheita. Todos os dados indicam que teremos uma supersafra, o que resultará na queda do preço dos alimentos. Portanto, a expectativa é positiva", afirmou o ministro em entrevista ao Portal Metro1 - Rádio Metropole, da Bahia .O anúncio ocorre em meio a preocupações com o impacto da inflação sobre o custo de vida, o que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sugerir que os consumidores evitem comprar produtos com preços elevados como forma de pressionar o mercado. O governo também mantém diálogo com empresários e ministérios na busca por medidas para conter os aumentos.