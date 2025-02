Refém libertado implora que Israel traga de volta esposa e filhos cativos em Gaza

O ex-refém israelense Yarden Bibas exortou, nesta sexta-feira (7), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a trazer de volta sua esposa e seus dois filhos, de origem argentina e mantidos cativos em Gaza desde em 7 de outubro de 2023.

"Infelizmente minha família ainda não voltou", afirmou Bibas, libertado no sábado passado pelo movimento islamista palestino Hamas.

"Aqui tudo é escuridão (...) Ajudem-me a devolver a luz à minha vida", acrescentou pouco após serem publicados os nomes dos três reféns israelenses que serão libertados no sábado.

Bibas, de 35 anos, foi libertado no sábado passado após mais de 15 meses mantido em cativeiro em Gaza, sem sua esposa, Shiri, de origem argentina, e seus dois filhos, Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e quatro anos de vida.

O Hamas afirmou, em novembro de 2023, que tanto a mãe quando os dois filhos morreram em um bombardeio israelense, mas o exército de Israel não confirmou sua morte e muitos israelenses se agarram à esperança de que estejam vivos.

Assim como Bibas, sua esposa e os dois filhos do casal foram capturados e levados para Gaza por milicianos islamistas em 7 de outubro de 2023, no ataque do Hamas no sul de Israel.

As duas crianças, Kfir e Ariel, viraram um símbolo do sofrimento dos reféns em Gaza.

