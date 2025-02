Advogado gaúcho e piloto são as vítimas da queda de um avião na Barra Funda

O advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, 49, morreu na queda de um avião de pequeno porte na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A segunda vítima é o piloto da aeronave, Gustavo Medeiros.

O que aconteceu

Sócio de um escritório de advocacia e professor de direito. Márcio Louzada Carpena era professor da Escola de Direito da PUC-RS (Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul) e sócio do Carpena Advogados Associados, escritório de advocacia fundado em 1980 na capital gaúcha. O empresário é bacharel em ciências jurídicas e sociais e mestre em direito processual civil pela PUC-RS.

Aeronave que caiu era do advogado e tinha capacidade para transportar até oito pessoas, incluindo o piloto. O avião está registrado em nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda. Um dos sócios da empresa era Carpena.

Gustavo era piloto há mais de 10 anos. No LinkedIn, o profissional informava formação em Ciências Aeronáuticas pela PUCRS, em 2002, e bacharelado em Administração, em 2006. Perfil também indica que trabalhou entre 2011 e 2021 na Azul, onde ficou por 6 anos como copiloto, 4 anos como comandante ATR e 3 anos como instrutor de rota.

Márcio Louzada Carpena (à esq.) e o piloto Gustavo Medeiras Imagem: Reprodução/redes sociais

Carpena publicou vídeo da aeronave pouco tempo antes do acidente. Em seu perfil no Instagram, o advogado postou um story do avião taxiando na pista de decolagem do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, e indicou que iria de São Paulo para Porto Alegre. No vídeo, é possível ver o prefixo da aeronave: PS-FEM.

Primeiro voo a bordo do avião, recentemente comprado por ele, foi em dezembro de 2024. "Registro do primeiro voo no PS-FEM", escreveu, indicando o trajeto Brasil - Uruguai. Naquela ocasião, o piloto também era Gustavo Medeiros.

Advogado deixa companheira e três filhos. O empresário era pai de uma menina de 10 anos, uma adolescente de 14 e um menino de idade não identificada. Carpena também tinha um relacionamento com Francieli Pedrotti Rozales, biomédica e sócia de uma empresa de tratamentos estéticos. Ele costumava publicar fotos de viagens internacionais com a família em seu perfil no Instagram.

Carpena e a filha faziam aniversário no mesmo dia. Ele falou sobre a coincidência de datas em uma publicação no Instagram. "Hoje é um dia duplamente especial: meu aniversário e o aniversário da minha Luli, minha princesa, minha parceira de vida, a criança mais madura que conheço", escreveu em 17 de novembro de 2024. A postagem é acompanhada de fotos que registraram momentos de Carpena ao lado da filha, que completava 10 anos na ocasião.

"Amanhã pode ser tarde". Carpena costumava publicar nas redes sociais textos de cunho reflexivo e motivacional. Em postagem feita em agosto de 2023, o advogado falou sobre a importância de valorizar a vida. "Seja grato pelo que tens e, principalmente, por quem tens, valorizando-os, enquanto os tens. Amanhã pode ser tarde", escreveu.

Escritório e OAB lamentam morte

O escritório do qual Márcio era sócio lamentou o acidente e morte do advogado. "Neste momento de consternação, estamos prestando todo o apoio necessário à família, aos amigos e aos sócios do escritório. Também estamos colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos", diz a nota.

A OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul) lamentou a morte de Carpena. "Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do colega Márcio Carpena, que desenvolveu uma grande trajetória na advocacia. Em nome da advocacia gaúcha, nossa solidariedade à família, amigos e demais colegas nesse momento de consternação", afirmou o presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia.

Acidente ocorreu em região movimentada da cidade

Aeronave caiu por volta das 7h20, na altura do condomínio Jardim das Perdizes, após decolar do Campo de Marte. Ela arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros. O veículo da linha 8500 Terminal Pirituba-Terminal Barra Funda estava a 5 km do aeroporto.

Testemunha relatou que o piloto tentou pousar a aeronave. Segundo o personal trainer Adriano Molina, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira do ônibus e explodir. Ele disse que viu alguns passageiros saindo do ônibus pela porta da frente. O aeroporto Campo de Marte informou que perdeu contato com a aeronave por volta de 7h16, "minutos após a decolagem".

Os corpos de Carpena e do piloto foram encontrados carbonizados nos destroços do avião, e pelo menos seis pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus passa bem, mas foi socorrido porque está em estado de choque. Um motociclista foi atendido após ter se assustado e atingido uma placa de trânsito. Uma idosa bateu a cabeça dentro do ônibus e se cortou. Outras três pessoas no ponto ou dentro do ônibus também ficaram feridas.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), nesta fase, são "utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação".