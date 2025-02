Queda de avião afeta trânsito e altera trajeto de 10 linhas de ônibus; veja

A queda de uma aeronave de pequeno porte na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta (7) alterou o trânsito da região.

O que aconteceu

A avenida Marquês de São Vicente foi interditada, sem previsão de liberação. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pede que as pessoas evitem circular pela região. Havia 92 km de lentidão na zona oeste por volta das 10h (horário de Brasília), segundo a companhia.

Vias adjacentes também foram interditadas, segundo motoristas. A entrada para a ponte Júlio de Mesquita Neto, pela Marginal Tietê, está bloqueada.

Dez linhas de ônibus estão operando com desvios. São elas:

129F/41 - Conexão Petrônio Portela - Pça. do Correio

- Conexão Petrônio Portela - Pça. do Correio 209P/1 - Cachoeirinha - Term. Pinheiros

- Cachoeirinha - Term. Pinheiros 209P/10 - Cachoeirinha - Term. Pinheiros

- Cachoeirinha - Term. Pinheiros 8500/10 - Term. Pirituba - Metrô Barra Funda

- Term. Pirituba - Metrô Barra Funda 8528/10 - Jd. Guarani - Pça. do Correio

- Jd. Guarani - Pça. do Correio 8544/10 - Cid. D'Abril - Pça. do Correio

- Cid. D'Abril - Pça. do Correio 8600/10 - Term. Pirituba - Lgo. do Paissandú

- Term. Pirituba - Lgo. do Paissandú 8600/22 - Vl. Iório - Lgo. do Paissandú

- Vl. Iório - Lgo. do Paissandú 9501/10 - Term. Cachoeirinha - Lgo. do Paissandú

- Term. Cachoeirinha - Lgo. do Paissandú 978A/10 - Term. Cachoeirinha - Metrô Barra Funda

Destroços de avião, que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7) Imagem: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

Quais são as alternativas para o trânsito?

Motoristas vindos do Piqueri, seguindo pela Av. Ermano Marchetti, devem seguir pelo Viaduto da Lapa.

Condutores vindo pela Av. Marquês de São Vicente encontrarão bloqueio junto à Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, devendo seguir pela Av. Pompéia ou pela Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Duas pessoas morreram

A aeronave, um King Air F90, prefixo PS-FEM, decolou do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital, por volta das 7h15, rumo a Porto Alegre, e perdeu o contato com a central um minuto depois. O local da queda fica a cerca de cinco quilômetros dali (veja o trajeto).

Duas pessoas estavam a bordo do avião e morreram. São o piloto, Gustavo Medeiros, e o advogado Márcio Louzada Carpena.

Na queda, o avião bateu em um ônibus urbano. O veículo da viação Santa Brígida operava a linha 8500-10 Terminal Pirituba - Terminal Barra Funda, e pegou fogo. Como estava no contrafluxo, indo do centro ao bairro cedo pela manhã, o ônibus só tinha cinco passageiros, além do motorista e o cobrador.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Cinco pessoas que estavam no ponto ou dentro do ônibus também sofreram ferimentos leves e não correm risco de vida, segundo Kleber Vitor Santos, médico do Samu que atende no local.

O motorista está em estado de choque, segundo médico do Samu que atende no local. Ele teve um mal súbito após o acidente, mas passa bem.