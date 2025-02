Queda de avião em SP: Piloto é uma das vítimas, diz Corpo de Bombeiros

Uma das duas pessoas que morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma avenida de São Paulo é o piloto da aeronave, afirmou a tenente do Corpo de Bombeiros Olívia Perrone, em entrevista ao UOL News nesta sexta (7). Segundo a oficial, a outra vítima também estava dentro da aeronave, mas ainda não foi identificada.

O avião caiu por volta das 7h20 na avenida Marquês de São Vicente, na altura do condomínio Jardim das Perdizes, na zona oeste de São Paulo. A aeronave caiu pouco depois de decolar do aeroporto do Campo de Marte. Na queda, ela bateu na traseira de um ônibus. Seis pessoas tiveram ferimentos leves.

Para nós, constam duas vítimas. Uma com certeza é o piloto. Estamos no aguardo da confirmação [da identidade] da segunda vítima pela perícia, já que envolve familiares e amigos. Com certeza passaremos essa informação assim que houver a confirmação total por parte da perícia no local.

Inicialmente, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, rapidamente se verificou que havia dois corpos carbonizados. Após esse primeiro momento, em contato com pessoas no local, a princípio foram identificadas mais duas vítimas: um motoqueiro que estava passando pelo local e foi atingido indiretamente e uma senhora que estava no interior do ônibus.

Com o decorrer da ocorrência, foram identificadas mais quatro vítimas, todas leves, inclusive o motorista do ônibus, que foi atendido pelas equipes. No total, foram oito pessoas: dois óbitos e mais seis vítimas leves, que foram socorridas tanto pelo Corpo de Bombeiros como pelo Samu para hospitais da região. Olívia Perrone, tenente do Corpo de Bombeiros

Queda de avião em SP: Tudo indica que houve falha mecânica, diz perito

Uma falha mecânica pode ser a causa mais provável da queda de um avião de pequeno porte em uma avenida de São Paulo, disse o perito aeronáutico e forense Daniel Kalazans.

Falarei como controlador e piloto. Operei muito no Campo de Marte, que tem uma área muito complicada após a decolagem. Tudo indica que foi uma falha técnica, mecânica. Entendo que ele [o piloto] tenha buscado o retorno. A melhor opção seria voltar para o próprio Campo de Marte e provavelmente isso não foi possível.

O local de pouso ali naquela região é muito difícil. Entendemos que o piloto buscou a melhor opção, que foi tentar um pouso forçado na avenida [Marquês de São Vicente]. Mesmo assim, temos complicações. Em uma avenida, há postes, árvores, fios de alta tensão... Dificilmente ele lograria êxito. Daniel Kalazans, perito aeronáutico e forense

