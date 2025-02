Quase 11.000 imigrantes foram deportados dos EUA ao México desde posse de Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México recebeu cerca de 11.000 imigrantes deportados dos Estados Unidos desde 20 de janeiro, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo, disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum na sexta-feira.

Ela afirmou que o número inclui cerca de 2.500 não mexicanos.

No início desta semana, Sheinbaum chegou a um acordo com Trump para pausar as ameaças de tarifas sobre produtos mexicanos em troca do envio de milhares de policiais da Guarda Nacional para a fronteira norte do país com os Estados Unidos, em uma tentativa de reduzir ainda mais o fluxo de imigrantes que chegam aos EUA.

Em entrevista coletiva, Sheinbaum acrescentou que o México também repatriou imigrantes deportados para Honduras por meio de voos e transporte terrestre.

Mas ela enfatizou que as repatriações não foram forçadas.

"É voluntário", disse ela aos repórteres. "Nós os acompanharemos para que possam ir para seus países de origem."

(Reportagem de Raul Cortes)