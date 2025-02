Presos por tráfico no aeroporto de Guarulhos disparam com 'mulas' mulheres

O número de pessoas presas por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) bateu recorde em 2024, com mais mulheres sendo flagradas como "mulas" nos últimos anos.

O que aconteceu

587 pessoas foram flagradas com substâncias ilícitas e detidas em GRU pela Polícia Federal no ano passado. Esse é o maior número desde 2001, quando a PF passou a registrar as prisões por tráfico no maior aeroporto do Brasil.

Em 10 anos, quantidade de presos por tráfico mais que duplicou. Em 2014, foram 202 pessoas detidas após serem flagradas com drogas nos terminais e pontos de fiscalização do aeroporto. Ao longo da última década, o número de prisões só diminuiu consideravelmente nos anos da pandemia (2020 e 2021), e voltou a crescer a partir de 2022 (veja o comparativo anual mais abaixo).

Prisões de mulheres também bateram recorde em 2024. No ano passado, 293 "mulas" (pessoas aliciadas pelo tráfico para transportar drogas) do sexo feminino foram presas no aeroporto — quase o mesmo número de homens detidos (294). O registro do último ano representa quase cinco vezes a quantidade de mulheres presas em 2014 (59), quando a PF começou a especificar as detenções por sexo.

Mais mulheres foram presas em janeiro de 2025 do que homens. No primeiro mês de 2025, a PF contabilizou 16 presas e 8 presos. Veja mais abaixo o comparativo dos últimos 10 anos.

PF relaciona alta nas prisões a mais investimentos em segurança. Segundo o órgão, nos últimos anos houve "incremento" de inspeções e trabalhos de inteligência pelos policias federais que atuam no aeroporto.

Já aumento de presas é atribuído a "tentativas de ludibriar a fiscalização", segundo a PF. O órgão avalia ainda que o envio de mais mulheres para o transporte das drogas via aeroporto pode se dar a uma "possível esperança de um tratamento que privilegie reprimendas legais diferentes da prisão, em razão de muitas serem mães".

Presos totais por tráfico de drogas no aeroporto de GRU (2014 - 2024):

2014: 202 presos

2015: 299 presos

2016: 292 presos

2017: 320 presos

2018: 290 presos

2019: 315 presos

2020: 115 presos

2021 : 190 presos

2022: 343 presos

2023: 406 presos

2024: 587 presos

2025 (até janeiro): 24 presos

Mulheres presas por tráfico de drogas no aeroporto de GRU (2014 - 2024) 2014: 59 presas

2015: 95 presas

2016: 93 presas

2017: 136 presas

2018: 141 presas

2019: 139 presas

2020: 47 presas

2021: 78 presas

2022: 134 presas

2023: 188 presas

2024: 193 presas

2025 (até janeiro): 16 presas

(Fonte: Dados disponibilizados pela Polícia Federal)

Mais prisões, menos drogas

Apesar do aumento de detidos, apreensões diminuíram nos últimos dois anos em Guarulhos. Em 2022, foram apreendidas 2,9 toneladas de drogas — número que se repetiu em 2023. Já em 2024, foram capturadas 2,2 toneladas no aeroporto. De acordo com a PF, a aparente contradição se dá pelo "uso de um maior número de indivíduos para transporte de uma menor quantidade de drogas", que tem como objetivo diminuir perdas nas eventuais apreensões e prisões.

Quantidade de droga apreendida nos últimos três anos é a maior da série histórica. Antes de 2022, apenas em 2019 foi registrada uma apreensão superior a 2 toneladas, mas em quantidade menor do que nos anos posteriores à pandemia.

Drogas apreendidas e formas de ocultação

Principal substância apreendida desde 2001 foi a cocaína. De 2001 a janeiro de 2025 foram apreendidas 23,9 toneladas da substância, seguido por 892 quilos de maconha e derivados, além de 424 quilos de drogas sintéticas compostas por metanfetamina e anfetamina. A grande maioria dos presos no último ano era de brasileiros com destino à Europa.

Ingestão das drogas está entre as principais formas de ocultação entre os detidos. Mais de um terço dos presos em 2024, ou 174 deles, foram flagrados no aeroporto após engolirem as substâncias — frequentemente por meio de cápsulas. Inserir os ilícitos em partes íntimas ou escondê-los em fundos falsos no interior de bagagens também foi prática comum adotada pelas pessoas presas, segundo a PF.