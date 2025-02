Prio nega que esteja negociando fatia da Equinor no campo de Peregrino

SÃO PAULO (Reuters) - A Prio negou na noite de quinta-feira que esteja discutindo a compra da participação de 60% da Equinor no campo Peregrino, conforme noticiado pelo jornal Folha de S. Paulo na véspera.

O jornal afirmou que a Prio estaria interessada em se tornar a operadora do campo, do qual já possui 40% de participação adquirida da chinesa Sinochem.

Mas a Prio disse em comunicado ao mercado que "no passado comunicou pública e amplamente seu interesse em adquirir participação no ativo. No entanto, não existem tratativas para a aquisição da participação de 60% detida no Campo de Peregrino pela Equinor".