Presidente do Fed de Minneapolis espera juros "modestamente" mais baixos no fim do ano

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta sexta-feira que, se a inflação desacelerar ainda mais neste ano, ele apoiará a redução da taxa de juros para que fique "modestamente" mais baixa até o fim do ano do que estão agora, salvo alguma grande surpresa com as políticas do governo.

"Se observarmos dados muito bons em relação à inflação e o mercado de trabalho continuar forte, acho que isso me levaria a apoiar um afrouxamento ainda maior - não sei por que teríamos que manter os juros onde estão se realmente observarmos a inflação caindo", disse Kashkari em entrevista à CNBC.

O comentário ocorreu depois que o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que a taxa de desemprego caiu para 4% em janeiro, o que Kashkari disse ser o dado mais importante do relatório de emprego de janeiro.

Por enquanto, porém, o Fed pode manter os juros inalterados até que haja mais clareza sobre as políticas comerciais, fiscais e de imigração do governo do presidente Donald Trump, disse ele.

(Por Ann Saphir)