Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA atinge novo recorde

Nova York, 7 - O preço médio do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos atingiu US$ 10,59 por galão nas quatro semanas encerradas em 25 de janeiro, segundo dados da Nielsen. O valor superou o recorde estabelecido nas quatro semanas anteriores, de US$ 10,03 por galão. Os preços futuros de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) romperam a marca de 500 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) no ano passado, depois que o furacão Milton causou danos nos pomares da Flórida. Na quinta-feira, 6, fecharam em 437,70 cents/lb. Para a safra de laranja 2024/25 no Estado, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estima produção de 12 milhões de caixas, o menor nível em quase 100 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.