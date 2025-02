Poupança tem saques de R$26,3 bi em janeiro, maior volume em 2 anos, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança iniciou 2025 com saque líquido no valor de R$26,226 bilhões em janeiro, o maior volume em dois anos, mostraram dados do Banco Central nesta sexta-feira.

O resultado marca a maior retirada líquida da poupança em um mês desde janeiro de 2023, quando houve saques de R$33,631 bilhões.

No primeiro mês do ano, houve um saldo negativo de R$20,304 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$5,922 bilhões. Ambos também marcaram o maior volume desde janeiro de 2023.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 13,25% ao ano.

(Por Camila Moreira)