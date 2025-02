'Inspiração': Quem era o PM influencer morto a tiros na zona norte de SP?

O soldado e influenciador Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, morto a tiros na quinta-feira (6), entrou para a Polícia Militar em maio de 2016 e é descrito como "símbolo de inspiração".

Quem era o PM?

O PM estava lotado no 4º Batalhão da PM desde 2021 e trabalhava no rádio patrulhamento com motocicletas. Durante os quase oito anos de corporação, ele também serviu nos 47º e 9º Batalhões da Polícia Militar. "Sempre esteve na linha de frente do combate à criminalidade, dedicando-se incansavelmente à proteção da sociedade e à manutenção da ordem pública", escreveu a corporação em nota.

Agente também era influenciador digital e publicava conteúdos nas redes sociais. O soldado postou o último vídeo dele no YouTube na segunda-feira (3) e mostrou o trabalho de intensificação do patrulhamento na marginal Tietê e abordagem de um veículo com conduta suspeita.

"Canal destinado a mostrar a realidade policial", escreveu o agente na descrição do seu último vídeo. Outro canal do soldado no Youtube foi suspenso por "violar as diretrizes da comunidade".

No Instagram e no Tiktok, Rafael também postava vídeos da rotina como policial e outras imagens de ocorrências policiais. Ele tinha mais de 50 mil seguidores nas plataformas.

"Policial militar exemplar e símbolo de inspiração para as comunidades onde atuava." Em nota, a Polícia Militar destacou que o compromisso de Rafael com a segurança e o respeito à população "faziam dele uma referência, especialmente para as crianças que viam nele um verdadeiro herói".

Com sua postura íntegra e vocação para o serviço público, construiu laços de confiança e esperança, tornando-se um exemplo de dedicação e coragem para todos ao seu redor. Perdemos um guerreiro que honrou sua missão até o último momento, e sua memória permanecerá viva nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Polícia Militar, em nota

Entenda o caso

Câmera de segurança gravou a morte de Rafael na manhã de quinta-feira (6). O autor do crime chamou a vítima no portão da casa do agente. Nas imagens, é possível ver que o soldado sai e aperta a mão do autor do crime pouco antes de ser baleado na região da cabeça na frente da própria residência. O criminoso continua atirando após o policial cair no chão, e foge em seguida.

Rafael foi levado de helicóptero até o Pronto-socorro de Taipas, mas teve a morte constatada no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Ele estava de folga no momento do crime.

Horas após o crime, o suspeito de matar o soldado foi morto. Suposto atirador foi localizado na tarde de quinta. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele atirou contra policiais militares durante a abordagem e os agentes revidaram. O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu. Não foi divulgado em qual bairro o suspeito foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio no 72ºDP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia. O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) foi acionado para prosseguir com as investigações do caso.

Policial postou reclamação no Instagram antes de morrer. Em publicação nos stories às 7h de quinta-feira, Rafael disse que teve dificuldades de dormir devido ao som alto na rua. "Povo aqui na Brasilândia tá ficando louco. O meu vizinho escutando som até duas horas da manhã", afirmou.

Velório do agente ocorrerá no Rio Pequeno, na zona oeste da capital. A cerimônia fúnebre será às 10h no CPA/M-5 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Cinco). Já o sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Vila dos Andrades, na zona norte da capital.