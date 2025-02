Passageira de ônibus atingido por avião: 'Desesperamos quando vimos o fogo'

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher que estava no ônibus atingido pelo avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7) em São Paulo relatou o desespero no momento do acidente. Duas pessoas morreram e seis tiveram ferimentos.

O que aconteceu

Yasmin Dias, 20, disse que não foi possível perceber a queda até que o fogo começasse. A auxiliar operacional estava sentada depois da porta central do ônibus. "A gente tava andando até o caminho inteiro comum, normal. Quando o avião tava caindo, ninguém viu nada, a gente só continuou seguindo", relatou.

"Quando avião caiu no chão, exatamente atrás do nosso ônibus, o impacto foi muito forte, então o ônibus foi para frente com tudo. O motorista ainda freou o ônibus para entender o que tava acontecendo porque ninguém sabia até então que era um avião", disse.

O motorista achou que era uma placa que tinha caído, ou um carro que tivesse batido, mas só quando a gente saiu que vimos que era um avião. A gente só começou a se desesperar porque quando teve o impacto e o ônibus parou, a gente olhou para trás e viu o fogo do avião. Aí foi que começou mesmo o desespero das pessoas, achando que o ônibus tava pegando fogo. E aí todo mundo começou a gritar 'abre a porta', só que a gente parou em um lugar do ônibus, na parte central, que tinha uma grade do lado e não dava para abrir a porta

Yasmin Dias

A professora Marisa Siqueira Jesus estava no ponto de ônibus próximo do local da queda. "O rapaz viu e gritou 'o avião caiu no ônibus' e foi quando ouvimos o estrondo. Vinha um rapaz de moto e caiu alguma coisa nele, o fogo estava muito alto", afirmou ele. "A gente teve que sair".

Avião bateu primeiro no solo e depois atingiu a parte traseira do ônibus. Havia cinco passeiros no coletivo, além do motorista e cobrador.

Outra testemunha que presenciou o acidente relatou que o piloto tentou pousar a aeronave. Segundo o personal trainer Adriano Molina, o avião se arrastou pela avenida até se chocar com a traseira do ônibus e explodir. Ele disse que viu alguns passageiros saindo do ônibus pela porta da frente.

Vídeo mostra momento da queda

Dois corpos carbonizados foram encontrados nos destroços do avião e pelo menos seis pessoas ficaram feridas, segundo a polícia e os bombeiros. Um motociclista foi socorrido após ser atingido por uma placa de trânsito. Cinco pessoas que estavam no ponto ou dentro do ônibus também ficaram feridas.

Aeronave caiu por volta das 7h20, na altura do Jardim das Perdizes. Ele arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros.

Avião saiu do aeroporto Campo de Marte, a 5 km do local do acidente, e iria para Porto Alegre. A aeronave de matrícula PSFEM tinha capacidade para oito pessoas. O aeroporto informou que perdeu contato com a aeronave por volta de 7h16, "minutos após a decolagem".

Avenida está interditada. Os ônibus foram desviados para a rua Joseph Nigri.

FAB diz que investigadores do Cenipa foram acionados para o local. "Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz a nota.