(Reuters) - Os operadores de contratos futuros da taxa de juros do Federal Reserve continuam apostando que o banco central dos Estados Unidos fará o próximo corte de juros em junho, depois que um relatório do governo norte-americano mostrou que a taxa de desemprego caiu para 4% no mês passado.

Eles também continuam apostando que um segundo corte de juros até o final de 2025 é provável.

(Por Ann Saphir)