ONS reduz previsões de carga de energia e para reservatórios do SE/CO em fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua previsão para a carga de energia no Brasil em fevereiro, ao mesmo tempo em que passou a projetar um menor nível para os principais reservatórios de hidrelétricas do país ao final do mês.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão estimou um crescimento de 3,3% para carga de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) ante fevereiro de 2024, para 86.063 megawatts médios (MWm), ante 3,7% previstos na semana anterior.

Já para os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, o principal subsistema para armazenamento das hidrelétricas, o ONS estima uma capacidade de 72,2% ao final de fevereiro, dois pontos percentuais abaixo do previsto há uma semana.

O operador elétrico também fez leves revisões para baixo em suas projeções de chuvas que deverão chegar em fevereiro às hidrelétricas no Sudeste/Centro-Oeste (85% da média, ante 95% na semana anterior), Sul (75%, ante 80%) e Norte (107%, ante 110%), e elevou ligeiramente a expectativa para o Nordeste (88%, ante 86%).

(Por Letícia Fucuchima)