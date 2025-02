No contrafluxo: ônibus atingido por avião ia para Pirituba com 7 pessoas

Do UOL, em São Paulo

O ônibus atingido pela queda de um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã de hoje fazia a rota Terminal Barra Funda - Terminal Pirituba. Duas pessoas morreram dentro da aeronave, e seis pessoas ficaram feridas no entorno.

Qual era o ônibus

Veículo transportava cinco passageiros, além de cobrador e motorista, apurou o UOL. O ônibus é da empresa Santa Brígida e faz a linha 5800/10 - Terminal Barra Funda/Terminal Pirituba. Entre origem e destino, são 24 paradas.

Ele foi atingido na parte traseira, quando ia na direção centro-bairro. Ônibus seguia sentido bairro e tinha poucos passageiros, contaram testemunhas. Ele estava parado em um ponto fazendo o embarque e desembarque de passageiros.

Todo o trajeto dura, em média, 42 minutos. Em sua rota, o veículo passa pela avenida Raimundo Pereira de Magalhães, avenida General Edgar Facó, avenida Ermano Marchetti e avenida Marquês de São Vicente —onde aconteceu o acidente.

Motorista passa bem, mas está em estado de choque, segundo médico do Samu que atende no local. Ao menos outros três passageiros foram atendidos com ferimentos leves e não correm risco de vida.

Avenida Marquês de São Vicente foi interditada, sem previsão de liberação. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pede que as pessoas evitem circular pela região. Havia 97 km de lentidão na zona oeste por volta das 9h (horário de Brasília), segundo a companhia.

"O ônibus foi para frente e brecou [quando o avião bateu], então esse foi o impacto. Não foram as peças do avião que atingiram [essas vítimas]", disse Kleber Vitor Santos à reportagem do UOL. "Elas tiveram ferimentos leves, que não causam risco à vida neste momento."