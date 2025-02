Noite do sushi: 4 utensílios que ajudam a fazer comida japonesa em casa

Eu amo comida japonesa. O que mais gosto são os pratos quentes e o que é consumido mais no dia a dia do Japão mesmo. Só que isso não quer dizer que eu também não adore sushi, temaki e outras peças mais conhecidas por aqui no Brasil.

A questão é que, todas as vezes em que tentei preparar essas receitas em casa, foi um fiasco: tudo ficou meio feio e meio torto (inclusive, não é à toa que, para trabalhar com isso, é preciso muito tempo de estudo e prática).

A boa notícia é que o ser humano é criativo e dá jeito para tudo — e já inventaram diversos utensílios que auxiliam a fazer sushi, temaki, onigiri, nigiri etc. sem muito perrengue e deixando tudo bem apresentável. Mas, atenção: essas são ferramentas dão uma ajudinha, mas a metodologia foge totalmente do tradicional, ok?

Combinados estamos, confira a seguir minhas impressões após testar a seleção de utensílios para comida japonesa feita pelo Guia de Compras UOL:

Confesso que não estava esperando grandes resultados deste produto, mas ele entregou tudo e fez futomakis perfeitos. Para usar é bem fácil:

Abra o tubo ao meio e passe água em todo o utensílio para o arroz não grudar;

Preencha as duas partes com arroz para sushi;

Com o êmbolo, crie uma pequena vala em cada lado e coloque o recheio de sua preferência, de forma enfileirada;

Feche o cilindro e prenda as travas;

Coloque a tampa e rosqueie o êmbolo;

Empurre para que o sushi fique bem prensado;

Retire a tampa e continue empurrando até que todo o cilindro de arroz recheado saia;

Posicione sobre a alga nori e enrole;

Passe água com o dedo no final da alga, para que se grude;

Corte os sushis.

Eu preenchi o meu com cenoura, pepino, manga verde, vagem e avocado. Ficou bem colorido e saboroso. Talvez eu tenha colocado muito arroz e pouco recheio nesse preparo —aliás, fique atento a isso. Se tiver muito arroz e recheio, vai ser mais difícil de moldar. Se tiver pouco, o futomaki pode desmontar na hora de cortar.

O cilindro sai quase perfeito e isso faz com que a parte de enrolar o sushi fique muito fácil de executar. Vale dizer que, em todos os meus testes, o comecinho do cilindro de arroz desmonta um pouco. Não que isso seja um problema porque, ao enrolar, isso se conserta sozinho.

Achei todo o funcionamento ótimo, só o encaixe, na hora de fechar, que fica soltando e precisa de um pouquinho de paciência para acertar.

Nigiri é um tipo de sushi que vem arroz embaixo e uma fatia de peixe (ou outro ingrediente) por cima. No teste, esse produto conseguiu ser ainda mais fácil de usar do que o molde para futomaki.

Ele é uma espécie de caixinha, dividida em cinco partes, para fazer cinco nigiris. É só passar água no utensílio, preencher bem com arroz, pressionar a tampa, virar de ponta-cabeça e soltar arroz da forma pelos buracos da parte de baixo. Pronto!

Os bolinhos de arroz ficam no formato ideal e você pode por o ingrediente que quiser por cima. Eu fiz com avocado e abobrinha com raspas de limão.

Sabe aquele bolinho em formato triangular, feito com arroz e envolvido em alga? Ele se chama onigiri e também pode ser recheado como preferir. Eu fiz uma opção com shimeji e outra com avocado.

Para fazer, você precisa passar água no molde, preencher o fundo com arroz, colocar o recheio no centro, completar com mais arroz e pressionar bem.

Achei um pouco difícil de desenformar. No fundo do molde há dois buraquinhos para empurrar o arroz para fora, mas não funcionou muito bem. Precisei usar uma espátula para liberar as laterais e dar batidinhas até que saíssem.

Mesmo assim, de todos, esse é o que fica mais bonitinho. Curiosidade: o onigiri sempre aparece representado nos mangás e animais.

Vou começar dizendo que, de todos os produtos testados, esse foi o único que não gostei. A promessa é auxiliar a fazer temakis pequenininhos, mas precisei tentar várias vezes até que algum saísse minimamente aceitável e, mesmo assim, não gostei do resultado.

O kit vem com duas esteirinhas flexíveis e uma mini colher para arroz, tudo de plástico transparente. É preciso cortar a alga nori em quatro partes. Posicione um dos quadrados da alga alinhado à esteira. Pressione uma camada de arroz e adicione o recheio. É importante deixar um bom espaço de margem para fechar o temaki. Passe o dedo com água nas duas bordas laterais e é só dobrar a esteira de um lado e depois do outro. Pronto!

Eu achei os meus temakinhos muito feios e ficaram parecidos com os que faço direto na mão. De qualquer forma, é um produto baratinho e talvez você se adapte melhor a ele do que eu.

Outros acessórios úteis:

Para quem são esses produtos

Definitivamente, esses utensílios podem se tornar os queridinhos dos cozinheiros amadores que querem se aventurar na culinária japonesa sem muito medo de errar. Os moldes são muito fáceis de usar e realmente facilitam a montagem dos sushis.

A única habilidade necessária é entender a quantidade de arroz e de recheio que precisa ser usada. Também é importante prensar bem, para que as peças não se desmontem.

Novamente, vale reforçar que, com essas ferramentas, a forma de se fazer os itens foge totalmente do tradicional. Para montar sushis profissionais, é preciso bastante estudo e prática.

O que mudou para mim

Eu havia me frustrado tantas vezes tentando fazer sushi, que já havia desistido. O legal é que, com a ajudinha desses produtos, além de ter um resultado mais satisfatório, a produção dos pratos também fica muito mais fácil, ágil e divertida.

Depois dessa experiência, certamente vou fazer sushis com mais frequência em casa —e sem (muito) perrengue.

