Não há evidência de que vinagre de maçã, mel e água reduzam colesterol

Não existem evidências científicas que confirmem que uma mistura de vinagre de maçã, mel e água pode ajudar na redução do colesterol e auxiliar no emagrecimento.

Segundo especialista consultado pelo UOL Confere, o uso de mel pode, na verdade, elevar a glicemia e levar ao aumento de peso.

O que diz o post

O vídeo de um homem que se identifica como biólogo chamado Tiago Rocha em que ele recomenda uma mistura de vinagre de maçã, mel e água para reduzir o colesterol e auxiliar no emagrecimento tem sido compartilhado nas redes sociais. Ele indica o consumo de 50 ml da bebida duas vezes por dia.

O homem afirma que a mistura "reduz em 40% o LDL" e também os níveis de TGO e TGP, enzimas que indicam sobre o funcionamento do fígado, em até 30 dias. "Não tem nada que emagrece igual vinagre de maçã, força o corpo a eliminar gordura", afirma o homem.

Tiago Rocha comercializa produtos ditos "naturais".

Por que é falso

Não existe evidência sobre o efeito dessa mistura na redução do colesterol. O presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Francisco Saraiva, explica que não há reconhecimento científico sobre a receita indicada no vídeo. "Não tem base científica. Não conheço nenhum estudo na área que tenha sido publicado em revistas de peso que possam validar essa fórmula como redutora de colesterol", afirma o médico, que também é professor da PUC-Campinas.

Mel pode elevar glicemia. Segundo o especialista, o mel, presente na receita indicada no vídeo, pode elevar a glicemia, os níveis de triglicérides e, na verdade, causar aumento do peso.

Alimentos que auxiliam na redução do colesterol. Frutas, verduras e oleaginosas são os alimentos naturais que contribuem na redução do colesterol, de acordo com o cardiologista.

Biólogo foi procurado. O UOL Confere tentou contato com Tiago Rocha por e-mail e redes sociais questionando qual seria a fonte científica sobre a mistura de vinagre de maça, mel e água, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Viralização. No Instagram, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava 93 mil visualizações, mais de 3.000 curtidas e 3.202 compartilhamentos nesta sexta-feira (7).

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

