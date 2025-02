Montagem com Musk na mesa da presidência dos EUA é capa da revista Time

A revista Time apresentou nesta sexta-feira (7) a capa da sua próxima edição, com uma montagem do bilionário Elon Musk sentado na mesa da presidência dos EUA. Musk comanda o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), que vem mostrando um grande poder no governo Donald Trump.

O que aconteceu

Revista afirma que Musk está em uma guerra contra Washington. O DOGE, que é uma agência não-oficial dentro do governo, vem travando intensas batalhas contra agências federais, com o intuito de desburocratização e cortes de gastos. Recentemente, a Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) foi desmantelada após a atuação do departamento.

Time caracteriza o DOGE como "grupo de assessores temporários sem estatuto, sem site e sem autoridade legal clara". Também diz que a equipe trabalha na "demolição política de Musk".

Nenhum cidadão privado, certamente não um cuja riqueza e rede de negócios estão diretamente sujeitos à supervisão das autoridades federais, jamais exerceu tanto poder sobre a máquina do governo dos EUA. Até agora, Musk parece responsável apenas ao Presidente Trump, que concedeu a seu financiador de campanha um amplo mandato para alinhar o governo à sua agenda.

Na reportagem, a revista alerta para "uma onda antigoverno massiva". Há o temor de cortes no orçamento, encerramento de programas governamentais e a substituição de servidores públicos por nomeados políticos "leais" ao presidente Trump. "Esse foi o caminho escolhido pelo eleitorado."

Em breve, os americanos descobrirão onde interagem com o governo federal de formas que não percebiam ou consideravam garantidas. Empresas que exportam produtos de tecnologia para a China podem não ter mais funcionários dos Departamentos de Estado ou Comércio disponíveis para explicar, gratuitamente, como evitar violar leis criminais. Agricultores no Meio-Oeste podem logo descobrir que compradores financiados pela USAID não estão mais pagando por sacos de farinha para enviar a campos de refugiados. Ao redor do mundo, milhões de pessoas que dependem dos EUA para comida, remédios e abrigo estão, de repente, por conta própria.

Cortes na Usaid deixaram todas as agências federais sob alerta. O departamento também assumiu o controle do Serviço Digital dos EUA e estabeleceu uma base dentro do Escritório de Gestão de Pessoal (OPM) do governo federal. Um funcionário do Tesouro teve sua aposentadoria adiantada após recusar acesso de documentos restritos à equipe de Musk.

O DOGE enfrenta processos judiciais desde o dia da posse de Trump. A legalidade do departamento é questionada.