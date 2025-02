Mulher foi expulsa de avião por bagagem, não por discussão política

É enganoso que uma "passageira petista" teria sido expulsa de avião pela Polícia Militar de Goiás após discutir e bater em comissária de bordo que se recusara a pedir para pararem de cantar "música de Jair Bolsonaro". Como verificado a partir de uma busca reversa, o vídeo é de 2018 e mostra uma mulher sendo levada pela PM por se recusar a despachar bagagem de mão.

Conteúdo investigado: Post em vídeo mostra confusão dentro de aeronave e policiais militares retirando uma criança e uma mulher que estavam sentadas. A legenda diz que "passageira petista teria ficado indignada porque os passageiros estavam cantando música do Bolsonaro" e discutido e batido em aeromoça que teria se negado a pedir para as pessoas pararem de cantar. "O comandante, então, prudentemente, se recusa a decolar com a passageira petista a bordo e aciona a polícia Militar do Estado de Goiás, que brilhantemente entra na aeronave…e coloca esse verme para fora", continua a legenda.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Um post viral engana ao dizer que uma passageira foi expulsa de avião pela Polícia Militar de Goiás por discutir e dar tapa em comissária de bordo que não pediu para que outros passageiros parassem de cantar música em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O vídeo usado no post é verdadeiro, como foi possível verificar em uma busca reversa, que permite encontrar outras imagens semelhantes, mas não mostra a situação descrita no post.

Como mostra reportagem do Bom Dia GO, da Globo, o caso aconteceu em 4 de outubro de 2018 e o motivo da expulsão do voo, que ia de Goiânia para São Paulo, foi porque a passageira "teria se recusado a despachar bagagem e insultado comissários e passageiros". O vídeo começou a circular como conteúdo de desinformação naquela época mesmo, período de eleição para presidente.

O Comprova tentou contato com a autora do post enganoso, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post foi visualizado mais de 788,9 mil vezes no X até 6 de janeiro.

Fontes que consultamos: Reportagens e verificações sobre a expulsão da passageira.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Lupa, Estadão Verifica e AFP Checamos já verificaram posts que usaram o vídeo para dizer que a expulsão foi por questão eleitoral. Em 2021, a AFP voltou a checar o vídeo, mas em um outro contexto de desinformação, dizendo falsamente que a passageira estaria sendo presa por desvio de verbas públicas.

O Comprova já investigou outros vídeos tirados de contexto, como o post que acusa erroneamente o governo Lula (PT) de querer dar comida estragada para a população e o que descontextualiza imagens para mentir sobre desapropriações no Amazonas e no Pará.

Notas da comunidade: O X exibe notas da comunidade para o post investigado. Nelas, o X afirma: "Informação falsa. A mulher em questão foi retirada da aeronave por causar tumulto por não querer despachar a bagagem", o que coincide com a verificação do Comprova. Nas notas, a rede social oferece dois links, um para o Terra e outro para o Estadão Verifica.

