Morre, no Rio de Janeiro, o jornalista e professor Dênis de Moraes

O jornalista e professor Dênis de Moraes foi cremado na tarde desta sexta-feira (7) no Cemitério do Caju, região portuária do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada. O intelectual foi autor, coautor e organizador de vários livros no país e no exterior. Os mais recentes foram A esquerda e o golpe de 1964 (2024) e Sartre e a imprensa (2022).

Dênis Roberto Villas Boas de Moraes era Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993), com pós-doutorados na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, França, 2015) e no Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, Argentina, 2004-2005). Era especialista em políticas de comunicação, teoria crítica da mídia e economia política da comunicação. Era também professor associado aposentado do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Nas redes sociais a família compartilhou a mensagem "uma enorme perda neste momento difícil em que Dênis e sua lucidez farão enorme falta".

Em nota, o Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF lamentou a morte do professor e se solidarizou com a família e amigos.