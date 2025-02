Moraes revoga bloqueio e libera contas de Monark nas redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal) liberou as contas das redes sociais do influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, em decisão nesta sexta-feira (7).

O que aconteceu

Monark teve as contas liberadas nas principais redes sociais, como X, Instagram e Telegram. Ao todo, o influenciador foi liberado em 20 redes sociais, sites e plataformas de streaming —como Deezer e Spotify. A decisão consta no sistema do STF, mas ainda sem as justificativas.

Contas estavam bloqueadas desde junho de 2023. O ministro havia determinado que Monark se abstivesse de fazer "publicação, promoção, replicação e compartilhamento de notícias fraudulentas (fake news)" sobre a atuação do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e estipulou multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento na época.

Monark divulgava "notícias fraudulentas" sobre o STF e o TSE, disse Moraes. Na época, o ministro justificou que Monark "voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação" do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas redes sociais, ao criar novas contas para fugir de uma decisão anterior de Moraes que bloqueava seus perfis.

A decisão de bloqueio foi justificada com falas de Monark durante uma entrevista com o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) na plataforma Rumble. "Por que ele (Supremo) está disposto a garantir uma não-transparência nas eleições?", disse o influenciador na ocasião.

Monark disse ainda, sem provas, haver "maracutaia" nas eleições. "A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas [...], e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali?"