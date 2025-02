Mais de 420 milhões de indianos participaram da maior festa religiosa do mundo

Mais de 420 milhões de peregrinos participaram do Kumbh Mela, o maior festival religioso do mundo, anunciou o governo indiano nesta sexta-feira, com base em estimativas dos organizadores calculadas usando inteligência artificial e câmeras de vigilância.

Esse número ? maior que a população dos Estados Unidos e do Canadá somadas ? não pôde ser verificado de forma independente.

A celebração hindu de seis semanas de orações e rituais de banho, realizada a cada 12 anos na cidade de Prayagraj, no norte do país, começou em 13 de janeiro e terminará em 26 de fevereiro.

Religião e política estão profundamente interligadas na Índia, e os críticos dizem que o festival é organizado para promover o primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi, que participou do ritual na quarta-feira.

O monge Yogi Adityanath, defensor do hinduísmo radical e apontado como possível sucessor de Modi, é governador do estado de Utter Pradesh, onde o festival é celebrado.

Todos os recursos de segurança mobilizados não impediram um grande tumulto em 29 de janeiro, no qual pelo menos 30 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas.

O festival tem suas raízes na mitologia hindu, em uma batalha entre divindades e demônios pelo controle de um jarro contendo o néctar da imortalidade.

Os peregrinos acreditam que o banho na confluência dos rios Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati tem o poder de purificar e absolver os hindus de seus pecados, além de ajudá-los a alcançar o "moksha", a libertação espiritual.

