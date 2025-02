Lula vira alvo da oposição ao convocar população a agir contra a inflação

O presidente Lula disse ontem que para controlar a alta da inflação de alimentos, os brasileiros devem evitar comprar produtos caros. Segundo o presidente, "se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar [o preço]". As declarações viraram alvo de políticos da oposição, que em suas redes sociais criticaram o presidente, dizendo que em vez de o governo cortar seus próprios gastos para controlar a inflação, Lula pede que a população o faça. Lula disse ainda que o controle nas compras faz parte da "sabedoria do ser humano" e que esse é um processo educacional que precisará ser feito com o povo brasileiro. Mas disse também que o governo está trabalhando para solucionar a alta nos preços conversando com empresários, e que a competência da Fazenda, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário está sendo utilizada. Leia mais.

Juiz barra por tempo indeterminado decreto de Trump sobre cidadania. Um juiz federal suspendeu indefinidamente o decreto assinado por Donald Trump que acaba com a concessão automática de cidadania a quem nasce nos Estados Unidos, mas é filho de imigrantes. O magistrado de Seattle disse que a decisão é inconstitucional e que Trump tenta driblar a lei. O decreto contraria a Constituição do país, que diz que "todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos". Segundo o jornal The New York Times, os advogados dos estados que questionaram o decreto afirmam que o ato negaria direitos e benefícios a mais de 150 mil crianças nascidas por ano. Saiba mais.

Chuvas fortes deixam São Paulo em atenção e moradores recebem alerta severo. A chuva com vento e granizo deixou toda a cidade em atenção ontem, no fim da tarde. Moradores de vários pontos da capital e de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, receberam o alerta severo da Defesa Civil. Córregos transbordaram e várias regiões da cidade ficaram inundadas, e a partida entre Palmeiras e Corinthians, que estava marcada para começar às 20h, no Allianz Parque, atrasou meia hora porque o gramado ficou inundado. As chuvas também provocaram interrupção no fornecimento de energia e, até 20h30 de ontem, mais de 114 mil imóveis estavam no escuro. No fim da noite, a cidade registrou 346 km de congestionamento. Veja as imagens.

Israel sai de Conselho de Direitos Humanos da ONU e o acusa de preconceito. O ministro das Relações Exteriores do país anunciou ontem que Israel está se desligando do órgão, alegando que ele vem sendo preconceituoso com os israelenses. O conselho levantou questionamentos sobre possíveis violações de direitos humanos por Israel na guerra em Gaza repetidas vezes, e um inquérito da ONU, iniciado pelo conselho, concluiu que a escala de assassinatos na região equivalia a um crime contra a humanidade. Israel rejeitou a conclusão e diz que toma cuidado para evitar vítimas civis. Os Estados Unidos também se retiraram do conselho na última terça. Os dois países eram observadores atualmente, e por isso não estavam entre os 47 membros com direito a voto. Entenda.

Ao menos 800 bens tombados aguardam para serem reformados pelo Iphan. Entre os imóveis que necessitam de restauro estrutural está o Convento e Igreja de São Francisco, no centro de Salvador, onde o forro do teto despencou deixando uma turista morta na última quarta. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no entanto, dá prioridade para realizar obras determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado. A lei que rege a proteção do patrimônio nacional determina que o proprietário do bem é responsável por mantê-lo em bom estado de conservação, mas que quando ele não dispõe de recursos suficientes, o Iphan mandará executar as obras com recursos da União. Segundo reportagem da Folha, a igreja de Salvador foi pelo menos o segundo edifício tombado pelo Iphan a ter seu teto vindo a baixo em menos de dois meses. Em dezembro, o telhado de duas lojas do Mercado das Tulhas, no Centro Histórico de São Paulo, também cedeu. Leia mais sobre o tema