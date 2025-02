Lucro da São Martinho cai 25% no 3º tri da safra 2024/25

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A São Martinho apurou lucro líquido de R$ 157,9 milhões no terceiro trimestre da safra 2024/25, recuo de 25% na comparação com o mesmo período um ano antes, conforme resultado divulgado ao mercado nesta sexta-feira.

A empresa atribuiu o resultado, principalmente, ao término do recebimento das parcelas do Precatório Copersucar (IAA).

Segundo a companhia, esse desempenho foi parcialmente compensado pela expansão do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, que somou R$ 1,06 bilhão no trimestre, avanço de 50,4% na mesma comparação.

A performance refletiu o melhor desempenho do etanol e o reconhecimento de créditos tributários no período, mesmas razões que explicam a expansão do indicador no acumulado da safra, aliada a uma melhor performance do açúcar, disse a empresa.

Nos primeiros nove meses da safra 24/25, o lucro líquido da São Martinho totalizou R$ 451,7 milhões, 46,8% inferior à temporada anterior, enquanto o Ebitda ajustado foi de R$ 2,7 bilhões no mesmo período, crescimento de 39,5% na mesma base.

O indicador de alavancagem da companhia, uma das maiores produtoras de açúçar e etanol do Brasil, era de 1,34 vez ao final do terceiro trimestre da safra 24/25, ante 1,66 vez no mesmo período um ano antes.

Em 31 de dezembro do ano passado, as fixações de preço de açúcar para a safra 24/25 totalizavam cerca de 170 mil toneladas, a um preço em torno de R$ 2.399/ton, disse a São Martinho. Para a safra 2025/26, estão fixadas cerca de 499 mil toneladas a aproximadamente R$ 2.556/ton.