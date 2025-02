Líder supremo do Irã diz que experiência prova que negociações com EUA "não são inteligentes"

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na sexta-feira que negociações com os Estados Unidos "não são inteligentes, sábias ou honrosas", dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "adoraria fazer um acordo" com o Irã.

Khamenei criticou o governo anterior de Trump por não honrar suas promessas, mas não chegou a renovar a proibição de conversas diretas com Washington decretada durante o primeiro mandato de Trump em 2018.

Trump disse esta semana que gostaria de começar a trabalhar em um "acordo de paz nuclear verificado" com o Irã e, ao mesmo tempo, restaurar sua campanha de pressão máxima sobre o país. Trump declarou aos repórteres que sua mensagem para o Irã era: "Eu adoraria ser capaz de fazer um grande acordo. Um acordo em que vocês possam continuar com suas vidas".

Em 2018, Trump retirou os EUA do pacto nuclear de 2015 de Teerã com as potências mundiais e reimpôs sanções que prejudicaram a economia do Irã.

Após as medidas, Teerã violou as limitações nucleares do pacto.

"Negociar com os Estados Unidos não é inteligente, sábio ou honroso. A negociação não resolverá nenhum de nossos problemas. O motivo? Experiência!", disse Khamenei aos militares da Força Aérea, marcando o aniversário da revolução de 1979 do Irã, segundo divulgado pela mídia estatal iraniana.

O Irã chegou a um acordo com os EUA e outros países após dois anos de negociações, afirmou ele, mas os norte-americanos não aderiram a ele, apesar das muitas concessões feitas pelo Irã. "A pessoa no comando o rasgou", disse Khamenei, referindo-se a Trump.

Khamenei afirmou que o Irã retaliaria se os EUA atacassem o Irã. "Se eles ameaçarem nossa segurança, nós ameaçaremos a deles. Se eles agirem de acordo com suas ameaças, nós faremos o mesmo."

Referindo-se à proposta de Trump de transferir à força os habitantes palestinos de Gaza para os países árabes vizinhos, Khamenei disse:

"No papel, os americanos estão mudando o mapa do mundo. É claro que isso está apenas no papel porque é desprovido de realidade."

(Reportagem da Redação de Dubai)