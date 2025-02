Kremlin: "precisamos ser pacientes" sobre Trump e possíveis negociações com Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que houve muitos relatos imprecisos sobre os planos dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia e pediu paciência, conforme as especulações giram em torno do momento de uma possível reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump.

Em um briefing com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre uma reportagem que dizia que o enviado de Trump para Rússia e Ucrânia, Keith Kellogg, estava tentando organizar uma trégua antes mesmo das conversas sobre um acordo de paz.

"Não temos nada a acrescentar ainda. Há muitas declarações e relatos sobre esse tópico que são refutados, alterados, reconhecidos como farsas ou qualquer outra coisa no dia seguinte", disse Peskov.

"Ainda não há nada de substancial sobre esse assunto; só precisamos ser pacientes."

Trump e Putin disseram que estão ansiosos para se encontrar pessoalmente. Espera-se que a agenda, se essa reunião ocorrer, concentre-se no objetivo declarado de Trump de pôr um fim rápido ao conflito de três anos.

"A Rússia está aberta a negociações. De qualquer forma, um acordo deve surgir como resultado das negociações", afirmou Peskov.

Na quarta-feira, Peskov disse que os contatos com a equipe de Trump no nível de "departamentos individuais" estavam se intensificando, mas se recusou a fornecer mais detalhes.

(Reportagem de Dmitry Antonov)