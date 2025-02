Josias: Estado deve explicações sobre série de acidentes aéreos no Brasil

Diante da série de acidentes aéreos ocorridos recentemente no Brasil, o governo federal está devendo explicações à população do país, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (7).

Por volta das 7h20 de hoje, um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. A queda ocorreu pouco depois de a aeronave decolar do aeroporto do Campo de Marte. Duas pessoas morreram e seis tiveram ferimentos leves.

Há aqui dois aspectos a se considerar. O primeiro deles é a sensibilidade humana. Por razões óbvias, o ministro da área e o próprio Palácio do Planalto deveriam ter soltado uma nota para lamentar as mortes e se solidarizar com as famílias.

Do ponto de vista técnico, a Aeronáutica foi muito ágil ao divulgar uma nota do Cenipa [Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos] informando sobre as providências que adotou. Houve essa celeridade por parte da FAB [Força Aérea Brasileira], mas o resto está devendo.

Diante dos dados estatísticos, que mostram um aumento no número de acidentes e no de vítimas de acidentes aéreos no Brasil, é preciso que as autoridades que cuidam dessa matéria providenciem informações que sejam capazes de tranquilizar os usuários de avião no Brasil. Não estamos querendo alarmar ninguém, mas o Estado deve essa explicação e essas informações à sociedade. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o governo federal deveria vir a público não apenas para reforçar que o transporte aéreo no país é seguro, mas também assegurar que está tomando as medidas necessárias para uma investigação rigorosa dos acidentes.

Tudo isso precisa ser elucidado e as autoridades precisam se mexer. Estamos diante de um cenário que pede um posicionamento do Estado. Não basta a simples solidariedade e a presteza da FAB ao informar que deslocou seus técnicos para a área. A conjuntura pede mais do que isso. Josias de Souza, colunista do UOL

Queda de avião em SP: Tudo indica que houve falha mecânica, diz perito

Uma falha mecânica pode ser a causa mais provável da queda de um avião de pequeno porte em uma avenida de São Paulo, disse o perito aeronáutico e forense Daniel Kalazans.

Falarei como controlador e piloto. Operei muito no Campo de Marte, que tem uma área muito complicada após a decolagem. Tudo indica que foi uma falha técnica, mecânica. Entendo que ele [o piloto] tenha buscado o retorno. A melhor opção seria voltar para o próprio Campo de Marte e provavelmente isso não foi possível.

O local de pouso ali naquela região é muito difícil. Entendemos que o piloto buscou a melhor opção, que foi tentar um pouso forçado na avenida [Marquês de São Vicente]. Mesmo assim, temos complicações. Em uma avenida, há postes, árvores, fios de alta tensão... Dificilmente ele lograria êxito. Daniel Kalazans, perito aeronáutico e forense

Assista ao comentário na íntegra:

