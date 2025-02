João Campos, prefeito do Recife, é lançado candidato à presidência do PSB

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, anunciou na quinta-feira (6), a candidatura do prefeito do Recife (PE), João Campos, para sucedê-lo na liderança do partido. A decisão foi comunicada durante reunião do Diretório Nacional, que ocorreu de forma presencial e virtual.

João Campos, que tem 31 anos, deve ter seu nome apresentado no 16º Congresso Nacional do PSB, marcado para os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, em Brasília. Siqueira defendeu a escolha como parte de uma renovação interna.

"Um jovem muito promissor, que tem na sua juventude uma maturidade extraordinária, esta é uma mudança geracional necessária e que aponta para uma perspectiva muito positiva para o PSB", afirmou.

A reunião contou com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e dos governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo, e João Azevêdo, da Paraíba.

Siqueira elogiou Campos por sua atuação política e capacidade de comunicação num cenário de polarização. "Com a juventude que João representa e um programa moderno que conseguimos construir na autorreforma do PSB, acredito que o partido se projeta com força para futuras disputas", disse.

O presidente do PSB também destacou que João Campos se adapta bem ao ambiente digital e tem domínio sobre novas formas de comunicação. "Acredito que à frente do partido, com o apoio de todos os companheiros, como aconteceu comigo, João cumprirá um papel importante em favor do crescimento do partido."

Siqueira aproveitou a ocasião para se despedir do cargo. Ele está à frente da sigla desde 2014, quando assumiu após a morte do ex-governador Eduardo Campos. "O agradecimento que faço hoje é comovido. Estou feliz, sei que cometi erros, peço desculpas por eles porque somos humanos e, naturalmente, ninguém é perfeito, muito menos eu", afirmou.

O dirigente ressaltou que, apesar das mudanças de liderança, o partido segue fortalecido. "São as pessoas que fazem a instituição, mas a instituição vai subsistir e continuar sua história, nada obstante às pessoas que são importantes, mas que partem ou deixam suas funções, como é o meu caso em maio próximo", disse.

Durante a reunião, também foram aprovadas as datas dos congressos municipais, estaduais e nacional do partido em 2025. Os encontros zonais, municipais e distritais ocorrerão entre 1º e 31 de março, e os estaduais entre 1º e 30 de abril.

O tema central do 16º Congresso Nacional será "Brasil - Potência Criativa e Sustentável", com debates sobre conjuntura política, fortalecimento do partido para as eleições de 2026, economia verde e multilateralismo.

O evento também contará com uma homenagem ao pianista Arthur Moreira Lima, filiado ao PSB, que morreu em outubro de 2024, e ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.