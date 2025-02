Imagem de Alexandre de Moraes com boné da USAID foi gerada por IA

É falsa a imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes usando um boné com o logo da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O conteúdo foi gerado por meio de inteligência artificial, o que é possível constatar pela presença da marca d'água do Grok, chatbot de IA do X. Além disso, a mídia contém erros característicos da tecnologia, como letras ilegíveis e distorções na imagem.

Conteúdo investigado: Postagem compartilha uma imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usando um boné com o logo da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês). "Agora tudo está claro", afirma a legenda.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É falsa a imagem que mostra Alexandre de Moraes vestindo um boné da USAID, organização de ajuda humanitária dos Estados Unidos. É possível identificar no conteúdo uma marca d'água do Grok, chatbot de inteligência artificial do X, o que indica que a mídia foi criada digitalmente.

Além da indicação da ferramenta, a imagem tem erros característicos de conteúdos criados por IA. No logo da USAID, por exemplo, as letras que deveriam formar "United States Agency International Development" estão ilegíveis. Há, ainda, distorções no rosto: o lábio inferior está torto e a ponta no nariz, borrada. A ferramenta Hive Moderation, que afirma detectar o uso de IA em mídias, concluiu que há 99,7% de chance de a imagem ter sido gerada pela tecnologia.

I Legenda: Hive Moderation concluiu que a mídia tem 99.7% de chance de ter sido criada por IA I

A figura foi criada em meio aos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do bilionário Elon Musk à USAID, agência responsável por 40% dos programas de ajuda humanitária do mundo. A crise foi iniciada quando dois altos funcionários da USAID recusaram acesso a documentos confidenciais a representantes do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), chefiado por Musk. Eles foram colocados em licença forçada pelo governo após o episódio.

Neste domingo, 2, Musk chamou a organização de "criminosa" em uma postagem no X. No mesmo dia, em uma coletiva de imprensa, Trump disse que a agência é "administrada por lunáticos radicais de esquerda e vamos tirá-los de lá".

A partir das 23h59 desta sexta-feira, 7, horário de Washington, todos os funcionários não essenciais da agência serão colocados em licença de forma indefinida. A informação foi publicada no site da USAID.

O autor da postagem falsa foi procurado por mensagem direta no X, mas não retornou até o encerramento desta checagem.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No X, a postagem acumula mais de 89,5 mil visualizações, mil compartilhamentos e 8 mil curtidas.

Fontes que consultamos: O primeiro indício de que a imagem foi criada por IA é a marca d'água presente no conteúdo. Algumas ferramentas de geração de imagens, como é o caso do Grok, apresentam uma identificação para sinalizar que aquele conteúdo foi gerado por IA, o que auxilia a não cair em desinformação. Além disso, consultamos o Hive Moderation, que afirma detectar o uso de IA, e fizemos buscas no Google.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Recentemente, o Comprova checou outras peças que foram criadas por meio de inteligência artificial. Uma das verificações mostra, por exemplo, que um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedindo votos para Jair Bolsonaro (PL) em 2026 foi gerado por meio da tecnologia. Outra mídia, uma imagem de Trump ao lado de cadeira com nome de Bolsonaro, também foi desmentida após a detecção do uso de IA.

Notas da comunidade: Até o encerramento desta checagem, o X não havia acrescentado notas da comunidade à postagem verificada.

