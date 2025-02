Ibovespa recua pressionado por Bradesco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, com as ações do Bradesco recuando entre as maiores pressões de baixa, após divulgar resultado trimestre e previsão de desaceleração no crescimento de sua carteira de crédito.

Por volta de 12h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, perdia 0,41, a 125.713,01 pontos. O volume financeiro no pregão somava 5,06 bilhões de reais.

Investidores também analisam números do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostraram a abertura de 143.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em janeiro, após 307.000 em dezembro em dado revisado.

Economistas esperavam que a pesquisa mostrasse criação de 170.000 vagas, com as estimativas variando de 60.000 a 250.000.

A taxa de desemprego ficou em 4,0%, mas ela não é diretamente comparável à taxa de 4,1% de dezembro devido aos novos controles populacionais, que só se aplicam aos relatórios de janeiro e aos próximos, o que significa uma quebra na série.

A média de ganhos por hora aumentou 0,5%, depois de ter subido 0,3% em dezembro. Os salários aumentaram 4,1% nos 12 meses até janeiro, de 4,1% em dezembro.

Na visão do economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, os dados confirmam a principal mensagem da última reunião do Federal Reserve, de que a economia dos EUA apresenta um quadro de estabilidade marcado por desemprego muito baixo e inflação resistente acima da meta.

"Em outras palavras, não altera o contexto de restrições para a retomada no ciclo de afrouxamento monetário", afirmou em nota.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, perdia 0,16%.

DESTAQUES

- BRADESCO PN recuava 3,13%, mesmo após reportar um salto de 87,7% no lucro líquido recorrente do quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2023, para R$5,4 bilhões. O banco também divulgou previsões para 2025, incluindo desaceleração no crescimento da sua carteira de crédito. O presidente do banco, Marcelo Noronha, afirmou que o Bradesco está trabalhando de forma mais conservadora. A queda das ações ocorre após duas altas seguidas, quando somaram ganho de 3,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,09% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 2,26%. Ambos já divulgaram seus resultados trimestrais. BANCO DO BRASIL ON, que reporta seu desempenho dos últimos três meses do ano passado no próximo dia 19, cedia 0,25%.

- COSAN ON era negociada em baixa de 3,66%, acompanha de perto pela RAÍZEN PN, joint venture do conglomerado com a Shell , que caía 2,73%. Na véspera, o jornal Valor Econômico publicou que a Raízen está discutindo um potencial aumento de capital, publicou o jornal Valor Econômico nesta quinta-feira, sem citar o tamanho da potencial operação.

- VALE ON cedia 0,09%, devolvendo ganhos, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,86%, a 817 iuanes (US$112,11) a tonelada, ganhando 1,36% nesta semana.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,57%, descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,86%.

- MULTI ON valorizava-se 1,48% após a operadora de shopping centers e empreendimentos imobiliários reportar na noite da véspera lucro líquido de R$512,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, avanço de 69,4% ante o mesmo período de 2023, com maiores receitas após expansões e revitalizações.

- BRASKEM PNA tinha elevação de 2,85%, em dia de recuperação, após duas quedas seguidas, com o movimento na véspera também afetado por dados de vendas do quarto trimestre, alguns analistas consideraram fracos.

- TOTVS ON avançava 2,69%, conforme agentes financeiros continuam monitorando eventuais novidades envolvendo a aquisição da Linx. No final de janeiro, a Totvs disse que segue avaliando eventual proposta para aquisição da companhia, que pertence à StoneCo. A equipe da Genial Investimentos também destacou que a companhia deve apresentar um resultado positivo no quarto trimestre.