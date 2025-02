Ibovespa oscila pouco na abertura antes de dados dos EUA; Bradesco recua

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco nos primeiros negócios desta sexta-feira, com agentes financeiros na expectativa de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, enquanto a temporada de balanços no Brasil destacava o resultado do Bradesco.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,13%, a 126.393,8 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, subia 0,3%.

(Por Paula Arend Laier)