Ibovespa diverge de NY e cai, de olho em resultados de grandes bancos e juros altos

O Ibovespa cai perto do fim da manhã desta sexta-feira, 7, e opera na direção oposta das bolsas norte-americanas, após a divulgação do relatório de emprego, o payroll, nos Estados Unidos. Os dados mostraram resultados divergentes. Mais cedo, o principal indicador da B3 subiu até 0,24% e marcou 126.524 pontos, na máxima, mas por volta das 11h30 passou a renovar mínimas perdendo o nível dos 126 mil pontos, na esteira da piora de ações de bancos e ligadas a commodities, ainda diante do avanço dos juros futuros.

Segundo Felipe Moura, analista da Finacap, a Bolsa brasileira sugere um caminho divergente do mercado acionário norte-americano, em meio a incertezas elevadas no Brasil. "Está seguindo uma dinâmica muito própria. Quando avaliamos em dólar, está muito descontado. O EWZ principal fundo de índice - ETF na sigla em inglês - brasileiro negociado em Nova York está muito descontado em relação ao S&P. Ele despencou enquanto o índice americano subiu muito nos últimos meses. Todos os olhares estão no front macroeconômico, fiscal político", diz.

Em relação ao balanço do Bradesco, o banco informou crescimento de 87,7% no lucro recorrente do Bradesco no quarto trimestre e aumento de 20% em 2024, encerrando com lucro de R$ 19,554 bilhões, divulgado hoje, parece não ter agradado. O cenário macroeconômico brasileiro requer cautela, segundo especialistas, o que pesa sobre os papéis.

Nesta semana, após divulgarem balanços - também fortes - o Santander Brasil e o Itaú Unibanco - fizeram alertas quanto ao quadro de crédito no País, linha seguida pelo Bradesco.

Hoje, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que o ano de 2025 deve ser mais difícil no crédito para as empresas médias, em que o crédito tem taxa pós-fixada. "Resultado do Bradesco frustra o mercado em termos de planejamento estratégico", pontua Marcelo Vieira, head da mesa de renda variável da Ville Capital.

Segundo Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital, os sinais conservadores dos bancos para 2025 reforça parcimônia dos investidores. "Não deve ser um ano fácil para ninguém", estima.

Além disso, investidores avaliam os dados do mercado de trabalho americano que saíaram às 10h30. A economia dos Estados Unidos criou 143 mil empregos em janeiro, abaixo da mediana de 170 mil das expectativas. A taxa de desemprego, por sua vez, cedeu a 4% (projeção: 4,1%) e o salário médio por hora trabalhada subiu 0,48% na margem e 4,06% no confronto com janeiro de 2024, na comparação com expectativas de 0,3% e 3,8%, respectivamente.

"Confundiu tudo", resumiu preliminarmente o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. De todo modo, segundo ele, a avaliação é um quadro mais inflacionário.

Ontem, o Ibovespa fechou com alta 0,55%, aos 126.224,74 pontos, acumulando valorização semanal de 0,07%.

Às 11h49 desta sexta, cedia 0,44% aos 125.657,01 pontos ante mínima aos 125.463,80 pontos. Na máxima marcou 126.524,48 pontos, em alta de 0,24%.

Entre as quedas vistas em ações de primeira linha, Vale perdia 0,11%, apesar da alta do minério de ferro de 0,86% em Dalian, na China, Petrobras recuava entre 0,60% (PN) e 0,83% (ON).

No caso de bancos, Bradesco tinha recuo de até 3,13% (PN). Itaú Unibanco PN caia 0,23%; Unit de Santander perdia 2,30% e Banco do Brasil, -0,36%.