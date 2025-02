IA: Emirados Árabes Unidos anunciam investimento de até € 50 bi para data center gigante na França

Os Emirados Árabes Unidos construirão um "campus" na França com foco em inteligência artificial, com um centro de dados gigante com capacidade de computação de até um gigawatt, "representando um investimento da ordem de € 30 a € 50 bilhões", anunciou o Palácio do Eliseu na quinta-feira (6).

Os Emirados Árabes Unidos vão construir um gigantesco centro de dados na França, anunciou a Presidência francesa no primeiro dia de uma cúpula global sobre inteligência artificial (IA) em Paris. O país pretende se tornar uma liderança europeia no setor.

O data center, com capacidade de computação de até um gigawatt, fará parte de um "campus" voltado para a Inteligência Artificial (IA), o maior da Europa, de acordo com o Palácio do Eliseu.

Isso representa "€ 30 a € 50 bilhões" de investimento, como parte de um acordo de parceria assinado na presença do presidente francês Emmanuel Macron e seu homólogo dos Emirados, Mohamed bin Zayed.

O campus será desenvolvido por "um consórcio de lideranças franco-emiradenses", incluindo o fundo de investimento MGX, que é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Sua localização ainda não foi decidida.

De acordo com um comunicado de imprensa conjunto, "um anúncio sobre a primeira parcela do investimento será feito na cúpula Choose France 2025", o encontro anual criado por Macron para promover a atratividade do país, programada para maio.

Paralelamente, a ministra francesa de (Inteligência Artificial) IA, Clara Chappaz, anunciou que 35 outros locais estão "prontos para serem usados" para hospedar novos data centers em todo o país. Eles ocuparão cerca de 1.200 hectares e sua localização será revelada no início da próxima semana.

A cúpula, co-presidida pela Índia e que vai até 11 de fevereiro, teve início na prestigiosa escola francesa de engenharia, a Polytechnique, com dois dias de mesas redondas. Os encontros continuarão no sábado e no domingo, dessa vez dedicados à IA na cultura.

(RFI com AFP)