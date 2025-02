Habitantes de Gaza dizem a Trump que reconstruirão seus próprios restaurantes e hotéis

Por Dawoud Abu Alkas

CIDADE DE GAZA (Reuters) - Os palestinos em Gaza dizem que estão determinados a reconstruir seus próprios restaurantes e hotéis à beira-mar, rejeitando a visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar uma "Riviera do Oriente Médio" esvaziada de sua população e sob o controle dos EUA.

Antes que a ofensiva de 15 meses de Israel deixasse edifícios de Gaza em ruínas, o território palestino densamente habitado havia desenvolvido um cenário de turismo local em sua costa mediterrânea, apesar de um longo bloqueio.

"Não há nada que não possa ser consertado", disse Assad Abu Haseira, morador de Gaza, prometendo começar a servir comida no restaurante de sua propriedade antes mesmo de ele ser reconstruído.

"Trump diz que quer mudar os restaurantes, quer mudar Gaza e quer criar uma nova história para Gaza. Continuamos sendo árabes e a história dos árabes não será substituída pela história dos estrangeiros."

Outros palestinos compartilham do desafio. Mohammed Abu Haseira, outro proprietário de restaurante, afirmou que seu restaurante voltará a funcionar "e muito melhor do que antes".

"Trump tomou a decisão de estabelecer restaurantes, mas os restaurantes estão aqui e os hotéis estão aqui. Por que você os destruiu para criar outros?", disse ele.

Gaza já foi um destino popular para os turistas israelenses e, mesmo após a tomada do território pelo movimento islâmico Hamas em 2007, restaurantes e cafés à beira-mar se alinhavam na orla.

A proposta de Trump de uma Faixa de Gaza livre de seus habitantes palestinos e transformada em um resort internacional retomou uma ideia anteriormente apresentada por seu genro Jared Kushner.

Isso provocou a condenação de todo o mundo, com os críticos dizendo que seria equivalente a uma limpeza étnica e ilegal de acordo com a lei internacional. Os habitantes de Gaza também foram rápidos em criticar o esquema, prometendo nunca deixar as ruínas de suas casas.

Para os palestinos, esse tipo de conversa lembra a "Nakba" ou catástrofe, após a guerra de 1948 em torno da criação do Estado de Israel, quando 700.000 pessoas fugiram ou foram forçadas a deixar suas casas.