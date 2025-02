'Grande perigo': Brasil tem um estado em alerta vermelho no fim de semana

Os gaúchos devem manter atenção redobrada nos próximos dias: segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o final de semana promete ser de calor acima da média em quase todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a temperatura máxima deve atingir os 40°C.

O que aconteceu

O Inmet publicou um alerta de risco de "grande perigo" para o Rio Grande do Sul. A onda de calor deve persistir, pelo menos, até o início da semana que vem, quando as temperaturas devem alcançar os números mais altos na região.

Alerta de perigo do Inmet para o Rio Grande do Sul, onde o calor será intenso até o início da próxima semana Imagem: Reprodução/Inmet

Na capital, os termômetros vão indicar temperaturas gradativamente mais altas. Para o próximo sábado (8), a máxima para Porto Alegre é de 34°C, segundo o Inmet. No domingo (9), a máxima sobe para 36°C. Já entre segunda (10) e terça-feira (11), a máxima deve chegar aos 40°C. Neste mesmo período, a mínima deve ficar entre 22 e 25°C na capital e não há previsão de chuva.

Demais áreas do estado também vão registrar calor intenso. Rio Grande, no litoral sul, tem uma das previsões mais altas no estado: na próxima terça (11), a máxima na cidade pode chegar a 42°C. Santa Maria, na região central, deve ter máxima de 38°C no domingo (9), atingindo o pico de 41°C na segunda-feira (10). Em Bagé, cidade próxima à fronteira com o Uruguai, a máxima ficará entre 39 e 40°C; enquanto Passo Fundo, no norte do estado, terá máxima de 35°C no início da semana.

Segundo o instituto, a previsão pode representar risco à saúde. O risco se dá por conta da temperatura 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias —parte do estado já vem registrando altas temperaturas. A cidade de Quaraí, por exemplo, atingiu 38,3°C na última quinta-feira (6). O município registrou, também, o menor índice de umidade no país: somente 18%. De acordo com a OMS, o ideal para a saúde é que a umidade esteja entre 50 e 60%. Caso seja necessário acionar as autoridades por conta de eventuais ocorrências devido ao calor, o Inmet recomenda o contato com a Defesa Civil (199).

Supercélula de chuva provocou temporais no RS

Além do calor intenso, parte do estado vem sofrendo com fortes chuvas nos últimos dias. As tempestades deixaram desalojados e causaram muitos transtornos após uma supercélula de chuva se deslocar do Uruguai em direção ao estado. A supercélula foi registrada passando pelo município uruguaio de Cerro Chato, a cerca de 200 km de Chuí, em território brasileiro.

Os primeiros temporais atingiram o sul do RS entre a tarde e a noite da última quarta-feira (5). Cerrito, com menos de 6.000 habitantes, foi uma das cidades mais afetadas. Segundo a Defesa Civil municipal, pelo menos 20 famílias tiveram suas casas danificadas e precisaram de auxílio. A força do vento derrubou postes, deixando vários pontos da cidade sem energia elétrica.

No final da quinta-feira (6), uma nova tempestade atingiu o estado, desta vez na região norte. Senador Salgado Filho e Caibaté foram duas das cidades atingidas, inclusive com o registro de granizo.

*Com informações do Estadão