Governo dos EUA criou 9.000 empregos em janeiro, mas não se espera que ganho continue

(Reuters) - O governo dos Estados Unidos contratou 9.000 funcionários em janeiro, um ganho que os economistas não esperam que se repita nos próximos meses, já que o presidente Donald Trump pretende reduzir o quadro de funcionários federais.

Trump voltou à Presidência no mês passado prometendo reduzir o tamanho do governo federal e nomeou Elon Musk para liderar o esforço no comando do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.

Nas primeiras semanas de Trump, ele tomou a iniciativa de fechar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, afetando potencialmente vários milhares de empregos. Ele também ofereceu um pacote para a demissão voluntária, com a aceitação de cerca de 60.000 trabalhadores, embora um juiz federal tenha bloqueado temporariamente a medida.

Os ganhos nas contratações federais no mês passado foram liderados pelo Serviço Postal dos EUA, que contratou 5.700 funcionários, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Excluindo esses, o governo acrescentou 3.700 posições. Em média, o crescimento de vagas no governo dos EUA foi de cerca de 4.000 por mês no último ano.

"O aumento no emprego federal provavelmente mudará para um declínio por um tempo", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management.

Os números de janeiro foram coletados durante a pesquisa mensal com empregadores, realizada na semana anterior à posse de Trump, em 20 de janeiro. Eles podem ser revisados nos próximos relatórios à medida que mais dados sobre os níveis de emprego federal forem chegando.

(Reportagem de Dan Burns)