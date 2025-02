Fundos têm resgate líquido de R$ 16,9 milhões em janeiro, revela Anbima

Os fundos de investimento apresentaram resgates líquidos de R$ 16,9 milhões em janeiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 7, pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Houve uma desaceleração em relação a dezembro, que teve saídas de R$ 147,6 bilhões. O patrimônio líquido da indústria agora é de R$ 9,3 trilhões.

O resultado teve apoio da retomada dos aportes em fundos de renda fixa, que tiveram uma captação líquida positiva de R$ 39,5 bilhões, montante que reverte o resultado negativo de dezembro (R$ 114,1 bilhões).

"Com a continuidade da alta da Selic, era de se esperar o movimento de retomada dos investimentos nos fundos de renda fixa, que neste ano tendem a ser os motores da indústria", afirma Pedro Rudge, diretor da Anbima, em nota.

Na categoria de renda fixa, as entradas líquidas mais fortes em janeiro, de R$ 24,6 bilhões, foram registradas no tipo Renda Fixa Duração Baixa Soberano (que realizam investimentos de mais curto prazo em títulos públicos), seguidos por Renda Fixa Duração Livre Soberano (investimentos sem compromisso de prazo em títulos públicos), com R$ 9,8 bilhões.

Além da renda fixa, apenas as categorias de fundos de investimento em participações (FIPs) e de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) tiveram captação líquida positiva de, respectivamente, R$ 2,3 bilhões e R$ 2,1 bilhões.

Em janeiro, os fundos multimercado tiveram saídas líquidas de R$ 22,5 bilhões, ante R$ 34,7 bilhões em dezembro de 2024. As perdas mais expressivas foram dos tipos Investimento no Exterior (R$ 10,8 bilhões) e Livre (R$ 6,9 bilhões).

"Também é uma boa notícia a diminuição da intensidade de resgates nos fundos multimercados neste início de ano, embora ainda seja necessário esperar mais algum tempo para ver se esse movimento representa uma reversão de tendência", diz Rudge.

O primeiro mês do ano também foi marcado por captação líquida negativa na categoria de ações, de R$ 9,8 bilhões, com destaque para o tipo ações livre, com perdas de R$ 4,9 bilhões.

Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) tiveram saídas de R$ 10 bilhões. No caso dos FIDCs, a maior saída líquida foi registrada no tipo de fundo que investe em ativos de agronegócio, indústria e comércio, com R$ 8,9 bilhões.

Rentabilidade

Segundo a Anbima, na categoria de renda fixa, os fundos do tipo Indexados exibiram a maior rentabilidade, de 1,58%, e apenas os do tipo Dívida Externa ficaram no negativo, em 3,7%.

Em ações, todos os tipos de fundos fecharam janeiro com rentabilidade positiva, com destaque para Ações Setoriais (8,64%) e ações sustentabilidade/governança (5,8%).

Entre os multimercados também houve ganhos em todos os tipos, sendo os maiores em Capital Protegido (2,07%) e Long & Short Direcional (1,72%).